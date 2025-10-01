Santander Open Academy é reconhecida na Fortune por impacto positivo global

O Santander foi reconhecido como uma das quase 50 empresas que estão causando um impacto positivo no mundo, ao ser incluído pelo terceiro ano consecutivo na lista ‘Change the World’ da revista Fortune. Esse ranking reconhece companhias que geram impacto social positivo por meio de iniciativas integradas à sua estratégia de negócio.

O Santander foi incluído na lista pelo seu apoio à educação, ao empreendedorismo e à empregabilidade, por meio de iniciativas globais como a plataforma Santander Open Academy. Somente em 2024, o banco investiu 103,8 milhões de euros e apoiou mais de 2,2 milhões de pessoas e empresas. Ao longo de quase 30 anos, o banco realizou ações para fomentar a educação, empregabilidade e o empreendedorismo no mundo. O Santander já destinou mais de 2,4 bilhões de euros para apoiar essas áreas, em parceria com cerca de 1.100 universidades.

“A educação, empreendedorismo e empregabilidade são os pilares do crescimento sustentável. Por isso, temos sido uma das empresas que mais impulsionou a educação nas últimas três décadas, com mais de 2,4 bilhões de euros investidos e quase 4 milhões de pessoas e empresas apoiadas em todo o mundo. Tenho muito orgulho de nossas equipes por tornarem isso possível e agradeço à Fortune por reconhecer esse esforço”, afirma Ana Botín, presidente executiva do Santander.

Recentemente, o Santander publicou o relatório Tomorrow’s Skills, que revela um novo cenário em que o desenvolvimento de habilidades será crucial para o mercado de trabalho. Nesse contexto, a missão do banco de ajudar pessoas e empresas a prosperar se concretiza por meio da Santander Open Academy, uma plataforma global de aprendizagem online que oferece acesso gratuito a cursos com conteúdos conduzidos por especialistas e oportunidades de bolsas financeiras de universidades e instituições de referência.