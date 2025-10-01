Chega ao Brasil o Flame 4, novo tênis da 361° Sport

A 361° Sport anunciou em setembro de 2025 a chegada do Flame 4 ao Brasil, um tênis de corrida desenvolvido para percursos de média e longa distância. O modelo integra a linha FLAME da marca, que possui outras versões disponíveis e terá novos lançamentos programados.

O produto utiliza a placa de carbono Qu!kBONE DYNAM!C em sua estrutura, combinada com a entressola de dupla densidade Qu!kFLAMECQT. O cabedal é confeccionado em malha tecnológica C!LK e incorpora o sistema de amarração MORPHIT na região do mediopé.

Camila Pinheiro, diretora de marketing da 361° Sport, declarou: "O Flame 4 nasce da nossa obsessão em unir performance e acessibilidade. Queremos que mais corredores tenham acesso ao que há de mais moderno em tecnologia de calçados".

A primeira remessa será comercializada em quantidade limitada através do e-commerce oficial da empresa.

Sobre a 361° Sport

Fundada em 2003, a 361° Sport atua em mais de 60 países no segmento de artigos esportivos. A empresa desenvolve produtos para atletas profissionais e amadores, com foco em tênis de corrida e tecnologias relacionadas ao setor esportivo.