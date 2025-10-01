Parse Biosciences amplia acesso global ao certificar a Single Cell Discoveries como provedora de serviços

A Parse Biosciences, líder em sequenciamento de célula única escalável e acessível, tem o prazer de anunciar a Single Cell Discoveries, sediada nos Países Baixos, como a mais nova integrante de seu Programa de Provedores de Serviços Certificados (Certified Service Provider – CSP). Como provedora certificada, a Single Cell Discoveries ampliará o acessoàtecnologia de célula única da Parse, combinando-a com uma equipe dedicada exclusivamenteàciência de célula única para apoiar pesquisadores na Europa e em todo o mundo.

Lançado em 2024, o Programa CSP conecta pesquisadores a parceiros rigorosamente avaliados para terceirização de projetos de célula única de qualquer porte. Ao manter padrões rigorosos de qualidade de dados, escalabilidade e serviço, o programa ajuda os laboratórios a acelerar descobertas com confiança.

“Tornar-se o primeiro provedor de serviços na Europa a integrar o Programa de Provedores de Serviços Certificados da Parse reflete nosso compromisso com a liderança em ciência de célula única”, afirmou Mauro Muraro, PhD, cofundador e CEO da Single Cell Discoveries. “Parceria com a tecnologia escalável e compatível com fixação da Parse nos permite entregar resultados de alta qualidade no ritmo que a pesquisa moderna exige, seja em um piloto focado ou em um estudo em escala de atlas.”

“Expandir nossa rede CSP garante que pesquisadores tenham acesso regional e confiável a serviços de célula única de primeira linha”, afirmou Alex Rosenberg, CEO e cofundador da Parse Biosciences. “Com a entrada da Single Cell Discoveries no programa, os cientistas ganham um parceiro de confiança cujo foco sempre foi célula única, agora complementado pela escalabilidade e precisão que a Parse oferece.”

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida dedicada a acelerar os avanços em saúde humana e pesquisa científica. Ao capacitar pesquisadores a realizar sequenciamento de célula única com escala e simplicidade incomparáveis, as soluções inovadoras da Parse estão impulsionando descobertas em tratamento de câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco e muito mais. Baseada em tecnologia transformadora desenvolvida na Universidade de Washington, a Parse Biosciences já captou mais de US$ 100 milhões e é utilizada por mais de 3.000 laboratórios no mundo todo. Seu portfólio de produtos em expansão inclui Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select e Trailmaker para análise avançada de dados. Com sede no dinâmico distrito de South Lake Union, em Seattle, a Parse Biosciences inaugurou recentemente uma instalação de 34.000 pés quadrados com laboratórios de última geração para apoiar sua missão de promover a pesquisa global.www.parsebiosciences.com

Sobre a Single Cell Discoveries

A Single Cell Discoveries é uma organização líder de pesquisa por contrato (CRO), especializada em sequenciamento de célula única, transcriptômica espacial e aplicações multiômicas. Com sede em Utrecht, nos Países Baixos, a empresa colabora com organizações biofarmacêuticas e instituições acadêmicas em todo o mundo para acelerar a descoberta de medicamentos e a inovação científica. Com mais de uma década de experiência, mais de 1.000 projetos concluídos e milhões de células únicas sequenciadas em mais de 50 espécies, a Single Cell Discoveries oferece percepções transcriptômicas de alto impacto, com precisão e escala. Apoiada em laboratórios de última geração, plataformas avançadas de sequenciamento e suporte bioinformático personalizado, a empresa combina automação de alto rendimento, prazos de entrega rápidos e excelência na preparação de células únicas — três fatores essenciais para resultados bem-sucedidos e reprodutíveis.

