Giraffas converte gordura em renda e impacto verde

No Dia Internacional de Conscientização sobre Perdas e Desperdícios de Alimentos, celebrado em 29 de setembro, o Giraffas, reforça seu compromisso ambiental com a iniciativa que reaproveita a gordura de cozinha, transformando-a em sabão por meio de cooperativas parceiras e promovendo a economia circular.

O cenário nacional reforça a importância da ação: segundo o IBGE, o Brasil descarta cerca de 46 milhões de toneladas de alimentos por ano, evidenciando o desafio do desperdício e da necessidade de iniciativas que promovam a conscientização e o reaproveitamento.



Paralelamente, o país consome mais de três bilhões de litros de óleo vegetal anualmente, conforme dados da Abiove. O descarte incorreto desse resíduo provoca impactos ambientais significativos, incluindo poluição, desperdício de recursos e pressão sobre a cadeia produtiva.

A ação, iniciada em Brasília e que atualmente registra um volume mensal de 6.800 litros na região, consolidou-se como exemplo de economia circular no setor de alimentação. Hoje, 351 restaurantes da rede participam do programa, responsável pela coleta de mais de 25 mil litros de óleo por mês, o equivalente a 500 galões de 50 litros, com uma média de 100 litros por loja.

Além de evitar o descarte inadequado da gordura, que poderia causar sérios danos ao meio ambiente, a iniciativa gera benefícios econômicos aos franqueados. A comercialização do resíduo com cooperativas representa aproximadamente R$ 78,5 mil em economia mensal, o equivalente a uma média de R$ 223 por restaurante.

O programa atua em diversos estados e, em muitas unidades, estabelece parcerias com cooperativas locais, promovendo não apenas a redução do desperdício, mas também a geração de renda em comunidades, reforçando a importância de iniciativas corporativas que combinem conscientização ambiental e reaproveitamento de recursos.

“Nosso compromisso é fortalecer cada vez mais iniciativas que unem impacto ambiental, economia para os franqueados e geração de renda para comunidades parceiras. O reaproveitamento da gordura mostra como atitudes simples dentro dos restaurantes podem se transformar em resultados grandiosos, promovendo um futuro mais sustentável e equilibrado para todos”, afirma Jaime Laranjeiro, diretor de operações e desenvolvimento de pessoas do Giraffas.