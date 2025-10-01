Royalton Hotels & Resorts Lança Novo Nível de Suítes: Royalton Suites & Villas

ST. MICHAEL, Barbados, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Royalton Hotels & Resorts anunciou o lançamento do Royalton Suites & Villas, um novo nível de suítes Diamond Club™, projetado para oferecer uma abordagem elevadaàhospitalidade com tudo incluído. Com estreia oficial em 1º de novembro de 2025, este nível destaca suítes e vilas que são celebradas por sua escala excepcional, layouts expansivos e metragem quadrada incomparável no mercado com tudo incluído. Perfeito para famílias, grupos de amigos ou casais que procuram uma maneira mais grandiosa de vivenciar o luxo, o Royalton Suites & Villas redefine a sensação de espaço na hospitalidade caribenha.

Desde os célebres bangalôs sobre a água até as espaçosas suítes Presidente e Presidencial, e a CHIC Mansion exclusiva, essas acomodações se distinguem em primeiro lugar pelo tamanho. Vilas de vários quartos com amplas áreas de estar, suítes que parecem residências privadas e reservas diretamente sobre o mar dão aos viajantes a liberdade de se espalhar, se conectar e celebrar a vida em uma escala maior. Juntamente com as inclusões elevadas e serviços personalizados, esses espaços oferecem conforto e sofisticação sem precedentes no segmento tudo incluído.

"O Royalton Suites & Villas é a próxima evolução da nossa visão para surpreender e encantar os hóspedes que procuram mais do que uma estadia em uma suíte", disse Jurgen Stutz, Vice-Presidente Sênior de Vendas, Marketing e Distribuição do Royalton Hotels & Resorts. “Temos a sorte de oferecer algumas das acomodações mais espaçosas, modernas e exclusivas do Caribe. Este lançamento nos permite destacar sua escala e potencial, juntamente com um serviço elevado e toques personalizados que estabelecerão uma nova referência no mercado de tudo incluído.”

Os hóspedes que reservarem estas acomodações também aproveitarão uma versão aprimorada da categoria Diamond Club™, com inclusões selecionadas projetadas para complementar a grandeza do espaço. Dependendo da suíte, as melhorias podem incluir coquetéis exclusivos preparados na suíte por um mixologista, champanhe de marca na chegada, café da manhã diárioàla carte na privacidade da suíte, ou momentos refinados com mignardises artesanais. A atenção intensificada dos mordomos e as comodidades selecionadas completam a experiência, garantindo que cada estadia pareça relaxante e pessoal. Posicionado acima do Diamond Club™ e dos Quartos e Suítes exclusivos da marca, este novo nível finalmente reflete a amplitude e a magnitude das acomodações mais excepcionais do Royalton Hotels & Resorts.

O Royalton Suites & Villas será apresentado em duas fases. Os hóspedes que ficarem hospedados a partir de 1º de novembro de 2025 terão a experiência aprimorada dos Overwater Bungalows & Villas, enquanto os que ficarem hospedados a partir de 1º de março de 2026 terão acessoàoferta aprimorada nas Suítes Presidente, Suítes Presidenciais e na CHIC Mansion.

O lançamento do Royalton Suites & Villas baseia-se no recente sucesso dos aprimoramentos do Royalton Hotels & Resorts nas categorias Diamond Club™ e Star Class™, um marco que aumentou as expectativas em todo o setor e desde então foi adotado pelos viajantes, gerando uma demanda notável em todo o portfólio. Esta nova modalidade deve fortalecer ainda mais essa demanda, dando aos viajantes novos motivos para reservar estadias nas acomodações mais exclusivas da marca.

Com propriedades em sete dos destinos mais desejados do Caribe, o Royalton Hotels & Resorts continua a definir o setor de tudo incluído com o seu compromisso com a inovação, uma forte cultura de serviços, e a criação de experiências inesquecíveis para os hóspedes.

Sobre o Royalton Hotels & Resorts

O Royalton Hotels & Resorts é uma empresa líder em hospitalidade com tudo incluído, com um portfólio com curadoria de 24 resorts em sete dos destinos mais procurados do Caribe, cada um oferecendo uma experiência de assinatura distinta e imersiva. Suas oito marcas incluem o premiado All-In Luxury®Royalton Luxury Resorts, onde Todos são Família, conhecido pelo elevado conforto e serviço atencioso através de recursos exclusivos como All-In Connectivity™ e DreamBed™. O Royalton Hideaway oferece um refúgio exclusivo para adultos, projetado em torno do Togetherness, com refeições exclusivas e acomodações modernas. O Royalton Vessence Resorts oferece The Art of Vacation através de uma abordagem de bem-estar para viagens com tudo incluído, centrada no equilíbrio e na conexão consciente. O Royalton CHIC Resorts convida os hóspedes para o Party Your Way com escapadelas vibrantes e exclusivas para adultos, cheias de estilo e espontaneidade, enquanto o Mystique by Royalton oferece retiros boutique Miles from Ordinary que celebram a beleza natural, a cultura local e a sofisticação descontraída. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece uma experiência única Au Naturel para hóspedes com 21 anos ou mais, com luxo isoladoàbeira-mar.

O portfólio também inclui o Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton, onde os hóspedes podem Vacation Like A Star™ em ambientes repletos de entretenimento cercados por memorabília icônica, e o Planet Hollywood Adult Scene by Royalton, onde os hóspedes podem Dodge the Paparazzi em escapadelas glamourosas, apenas para adultos, definidas pela privacidade e exclusividade.

