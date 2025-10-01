Prodapt lança BOLDEST, uma agência criativa de última geração com IA para "desafiar o silêncio"

A Prodapt, líder mundial em tecnologia de IA, anunciou hoje o lançamento da BOLDEST, uma nova entidade criada para ajudar marcas a navegar pelo ambiente complexo, rico em dados e imbuído de IA das experiências digitais modernas. Operando na intersecção entre arte e ciência, a BOLDEST combina IA e engenhosidade humana para criar soluções inovadoras que geram resultados comerciais tangíveis.

Ao longo dos últimos quinze anos, duas forças moldaram as agências de transformação digital: design criativo (arte) e tecnologia (ciência). As equipes precisavam de especializações superficiais para originar experiências envolventes e específicas para cada canal, enquanto as forneciam em plataformas seguras e escaláveis. À medida que a arte e a ciência avançavam em conjunto, as empresas adotaram amplamente tecnologias e design, tendo o ser humano como centro e desenvolvidos especificamente para este fim, como sistemas de gestão de conteúdo, comércio eletrônico, gerenciamento de pedidos, aplicativos móveis, plataformas de dados de clientes e sistemas de gestão de relacionamento com fornecedores; em resumo, sistemas de interação e sistemas de registro.

"Mudanças radicais nos processos de negócios e a IA criaram um turbilhão de transformações, cada uma acelerando a outra. Vemos uma clara oportunidade de desenvolver novas soluções para esta descontinuidade de mercado, e é isso que a BOLDEST fará", disse Manish Vyas, Diretor Executivo e Diretor Geral da Prodapt. "A parceria com a Dilip Keshu - que deu origem a uma agência icônica e premiada, atendendo a mais de 500 marcas - me dá grande confiança de que estamos em uma base sólida. O lançamento da BOLDEST marca uma expansão estratégica para a Prodapt,àmedida que criamos cabeças de ponte em novos mercados finais."

"Mudanças nos processos de negócios, IA generativa, descritiva e preditiva, design criativo e tecnologia segura e escalável irão sustentar o futuro do comércio e da experiência de marca", disse Dilip Keshu, empreendedor veterano e fundador da agência, a ter liderança na BOLDEST. “Melhorias evolutivas serão complementadas por experimentação revolucionária para impulsionar o domínio competitivo. Nossa meta é estar na vanguarda das mudanças que se aproximam."

As ofertas da nova entidade incluem:

Serviços de consultoria: elaboração de rotas estratégicas, casos de negócios e planos de tecnologia.

Compromisso de marca agêntica: soluções com tecnologia de IA para orquestração omnicanal, comércio ao vivo e amplificação de marca.

Experiências ousadas: design e desenvolvimento criativo de canais / superfícies, baseados em IA, para experiências de clientes, força de trabalho e fornecedores.

Sobre a Prodapt

A Prodapt é líder mundial em tecnologia com foco em IA, provendo consultoria, reengenharia empresarial e gestão de serviços para as maiores empresas de telecomunicações e tecnologia que construem redes e experiências digitais do amanhã. A Prodapt é uma empresa com investimento da ServiceNow, tendo destaque como especialista no Gartner eMQ para serviços de consultoria e implementação de IA generativa.

Conectando 1,1 bilhão de pessoas e 5,4 bilhões de dispositivos em todo o mundo, os clientes da Prodapt incluem Google, Amazon, PayPal, SoftBank, ServiceNow, Ciena, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, British Telecom, Deutsche Telekom, Adtran, Samsung e muitos outros.

Reconhecida como uma empresa "Great Place To Work® Certified™", a Prodapt conta com mais de 6.000 especialistas em tecnologia e setores específicos atuando nas Américas, Europa, Índia, África e Japão. A Prodapt faz parte do conglomerado empresarial The Jhaver Group, com mais de 130 anos de história e mais de 32.000 colaboradores em mais de 80 localidades ao redor do mundo.

