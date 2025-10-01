Axi anuncia a aposentadoria de seu diretor comercial, Louis Cooper

SIDNEY, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, uma das principais empresas globais de negociação on-line e fintech, anuncia hoje a aposentadoria de Louis Cooper, seu diretor comercial. Louis deixará formalmente suas responsabilidades executivas no final de setembro de 2025, mas permanecerá acionista e continuará sendo um membro valorizado da família Axi.

Desde que se juntouàAxi em 2016, Louis foi fundamental na transformação da empresa, que evoluiu de uma empresa regional de trading para uma corretora reconhecida globalmente, atendendo clientes em mais de 100 países. Como CCO, Louis liderou com uma visão clara de crescimento comercial, excelência operacional e valor ao cliente – ajudando a posicionar a Axi como uma das corretoras mais confiáveis e inovadoras do setor.

O CEO Rajesh Yohannan elogiou o impacto de Louis nos negócios, dizendo: “Louis teve um papel essencial na construção da Axi como a marca global que é hoje. Apesar de sentirmos sua falta, somos extremamente gratos por suas valiosas contribuições e estamos felizes por saber que ele continuará ligadoàAxi como acionista e apoiador constante da nossa missão.”

Louis Cooper refletiu sobre seu tempo na Axi, declarando: “Foi um privilégio fazer parte da jornada notável da Axi. Sinto-me extremamente orgulhoso do que conquistamos juntos. Saio sabendo que a Axi está em mãos fortes e capazes, e tenho total confiança na equipe executiva e de alta gestão para levar a empresa a patamares ainda mais elevados.”

Detalhes sobre seu sucessor e outras atualizações de liderança serão anunciados oportunamente.

