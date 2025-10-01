Trio Baru celebra 20 anos com shows em BH e Ouro Preto

Após turnê de dois meses pela Europa e apresentações em Brasília, Goiânia, São Paulo (25 e 26/9) e Ribeirão Preto (28/9), o Trio Baru chega a Minas Gerais para celebrar 20 anos de trajetória. O grupo se apresenta no dia 2 de outubro (quinta-feira), às 20h30, no Museu Clube da Esquina, em Belo Horizonte, e segue em 4 de outubro (sábado), às 20h, para Ouro Preto, com concerto gratuito no Museu Boulieu. Em ambas as apresentações, o trio recebe como convidado especial o cantor e compositor Marcelo Godoy.

Um encontro com a história da música brasileira



Fundado em 2005, o Trio Baru consolidou uma identidade marcada pelo diálogo entre o choro, o samba-jazz e a música instrumental brasileira contemporânea. Essa estética encontra ressonância direta no Clube da Esquina, movimento nascido em Belo Horizonte e que se projetou mundialmente com nomes como Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes e Toninho Horta.

“Estar no Museu Clube da Esquina é mais do que um show – é um reencontro com parte da nossa própria formação musical”, reflete Nelson Latif, violonista e cavaquinista do grupo.

Repertório de clássicos e homenagens

No programa preparado para Belo Horizonte e Ouro Preto, os músicos Nelson Latif, Bosco Oliveira e Sandro Alves apresentam um repertório que atravessa gerações: Ponteio (Edu Lobo), Pedacinhos do Céu (Waldir Azevedo), Santa Morena (Jacob do Bandolim) e Disparada (Geraldo Vandré), entre outras. O concerto terá ainda arranjos próprios e homenagens a compositores como Milton Nascimento (Fé Cega, Faca Amolada/Cruzada) e Baden Powell (Canto de Ossanha/Berimbau).

“É um repertório que traduz bem nossa caminhada: reverência aos grandes mestres, diálogo com a tradição e abertura à experimentação”, destaca Bosco Oliveira.

Convidado especial: Marcelo Godoy

Mineiro de Montes Claros e radicado em Roterdã desde 1993, Marcelo Godoy é presença confirmada nos dois concertos em Minas Gerais. Reconhecido internacionalmente, ele tem passagens por Londres, foi idealizador da Casa Brasil Holanda e colaborou com artistas como Toninho Horta, Lô Borges e Omara Portuondo. Sua participação aproxima ainda mais o Trio Baru do espírito do Clube da Esquina e da tradição musical mineira.

Ouro Preto: concerto gratuito no Museu Boulieu

Após a apresentação em Belo Horizonte, a turnê segue para Ouro Preto. No dia 4 de outubro (sábado), às 20h, o Trio Baru e Marcelo Godoy se apresentam no Museu Boulieu (Rua Padre Rolim, 412 – Centro Histórico). A entrada é gratuita, com apoio do próprio Museu, reforçando o diálogo entre a música do Trio Baru e a riqueza cultural mineira, reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade.

“Estamos muito felizes com a oportunidade de tocar em dois espaços históricos de Minas, que respiram memória e cultura”, comenta Latif. “Celebrar nossos 20 anos em Belo Horizonte e Ouro Preto é reafirmar que a música brasileira segue viva e em constante diálogo com o mundo.”

Trajetória e identidade

Reconhecido como um dos grupos instrumentais mais longevos e respeitados de Brasília, o Trio Baru nasceu em 2005, em uma viagem à Holanda, e desde então mantém sua base na capital federal. Ao longo de duas décadas, apresentou-se em diferentes países da Europa, África, Oriente Médio e Américas, sempre levando a versatilidade da música instrumental brasileira.

Para o percussionista Sandro Alves, integrante há dez anos, a experiência é como “uma roda que nunca para de girar”. “A gente se reencontra sempre com energia renovada, mantendo a essência do início. Cada um trouxe seu tempero musical e essa mistura gerou um som único, que é a cara do trio.”

Já o violonista Bosco Oliveira traduz o simbolismo de se apresentar em Minas: “É emocionante trazer nossa música para espaços que guardam a memória de movimentos fundamentais para a cultura brasileira. Esse é também o espírito do Baru: criar com liberdade, mas sempre em diálogo com nossas raízes.”

Latif reforça ainda o sentido de resistência cultural: “Manter um trio instrumental no Brasil por duas décadas é um desafio enorme. Só conseguimos porque existe entre nós amizade, respeito e a convicção de que a arte tem força para atravessar o tempo.”

O projeto é realizado com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC) e, em Ouro Preto, conta também com o apoio institucional do Museu Boulieu.

Serviço – Turnê Trio Baru 20 anos

Belo Horizonte (MG)

Data: 2 de outubro (quinta-feira)

Horário: 20h30

Local: Museu Clube da Esquina – Rua Paraisópolis, 738 – Santa Tereza, Belo Horizonte/MG

Ingressos: R$ 20,00 | Entrada ao Museu: R$ 5,00

Ouro Preto (MG)

Data: 4 de outubro (sábado)

Horário: 20h

Local: Museu Boulieu – Rua Padre Rolim, 412 – Centro Histórico, Ouro Preto/MG

Entrada gratuita – sujeita à lotação do espaço

Mais informações

www.triobaru.com

www.nelsonlatif.com

https://www.instagram.com/trio.baru/

https://www.facebook.com/nelsonlatif?locale=pt_BR

Material audiovisual de apoio

Vídeos:

Santa Morena (Jacob do Bandolim)

Disparada (Geraldo Vandré e Theo de Barros)

Documentário - Especial Trio Baru – 20 anos

As imagens e sonoras estão autorizadas para veiculação.