Consultoria  boutique mapeia imóveis corporativos de SP

Auxiliar empresários a encontrar imóveis corporativos em São Paulo (SP), de modo a garantir um ambiente de trabalho moderno e em boas condições. Essa é a proposta da Target Real Estate, consultoria estratégica especializada em imóveis corporativos na capital paulista.

Frederico Freitas, CEO da Target Real Estate, explica que o negócio nasceu de uma tradição familiar no setor de corretagem. O avô e o pai do executivo já atuavam no ramo, e ele cresceu imerso nesse universo, desenvolvendo desde cedo uma compreensão profunda do mercado. A experiência acumulada ao longo das gerações e o foco estratégico no segmento corporativo permitiram que a empresa se consolidasse na capital paulista.

“Contamos com um banco de dados completo, que mapeia todos os imóveis corporativos da capital. Essa plataforma exclusiva, aliada ao nosso networking estratégico com proprietários, nos permite identificar rapidamente as oportunidades mais adequadas, oferecendo soluções e resultados precisos aos nossos clientes”, comenta Freitas.

Através de sua experiência de mercado, a consultoria busca identificar os espaços ideais para cada perfil de negócio, atendendo desde startups e escritórios de advocacia, até grandes companhias de mobilidade aérea e multinacionais.

O CEO afirma que, além de ser a cidade mais populosa, São Paulo tem o maior Produto Interno Bruto (PIB) entre os municípios do Brasil e oferece um ambiente favorável para negócios. Entre 2021 e 2024, por exemplo, 674,8 mil empresas foram abertas na capital paulista — outras 69,3 mil mudaram a sua sede para São Paulo no mesmo período, segundo dados da prefeitura.

Somados, esses fatores contribuem para um mercado imobiliário corporativo forte e diversificado, diz Freitas. “Em uma cidade com a heterogeneidade de SP, atendemos desde empresas de e-commerce, grupos corporativos multinacionais de origem japonesa, escritórios de advocacia, empresas de mobilidade aérea e até startup”, afirma.

A Target Real Estate tem observado maior valorização em regiões como Nova Faria Lima, Faria Lima, Pinheiros e Paulista. Segundo Freitas, são localidades que apresentam baixo índice de vacância (poucos imóveis desocupados) e elevado valor por metro quadrado.

“Além disso, o potencial de crescimento mais expressivo tem se concentrado na região da Avenida Rebouças, que vem se desenvolvendo rapidamente e despertando grande interesse do mercado”, complementa o CEO.

Foco no locatário

Segundo Freitas, “nossa atuação é totalmente dedicada aos inquilinos, sem conflitos de interesse com os proprietários. Diferentemente de empresas que representam também os locadores, temos a proposta de trazer aos clientes um parceiro imparcial, comprometido em negociar as melhores condições possíveis, minimizando riscos e garantindo segurança em todas as etapas da transação”.

O executivo é claro ao falar dos planos da Target Real Estate para os próximos anos. “Pretendemos expandir nossa atuação para o segmento de retail em parceria com players estratégicos. No entanto, nosso foco principal continuará sendo o mercado corporativo, onde buscamos aprofundar nosso conhecimento e oferecer soluções cada vez mais completas e diferenciadas”, sintetiza ele.

Para saber mais, basta acessar: https://targetrealestate.com.br/










