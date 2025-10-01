Aplicativo reforça digitalização no setor de combustíveis

Segundo levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) com base em dados do Monitor de Preços dos Combustíveis e da Pnad Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o gasto com abastecimento de carro representa, em média, 6,4% da renda mensal das famílias do país. As informações são do site Diário do Comércio.



Diante desse cenário, surgiu o Baratão Combustíveis, marketplace do setor no Brasil. Ricardo Fiorillo, CMO da Baratão Combustíveis, explica que a plataforma nasceu da união da prática de profissionais vindos do segmento de postos de combustíveis e o conhecimento adquirido no mercado de tecnologia.



De acordo com ele, a proposta é oferecer ao motorista um canal democrático, digital e transparente para reduzir gastos no abastecimento. “Foi a soma dessa visão com a percepção das dificuldades enfrentadas pelos consumidores que deu origem ao projeto, que busca transformar a relação entre postos e clientes”, detalha.



Na prática, o usuário compra combustível direto pelo celular, com preços mais competitivos, e valida a compra em um posto parceiro. O especialista também ressalta que, para os postos, trata-se de um canal de vendas digital capaz de atrair novos clientes sem custo fixo, apenas pelo desempenho.



“O Baratão não está restrito a uma bandeira, pois somos independentes, multimarcas, e nosso foco é dar poder de escolha ao motorista e aumentar o fluxo para os parceiros”, afirma.

Desafio cultural e próximos passos



Para Fiorillo, o maior desafio enfrentado por soluções digitais no setor de combustíveis é o fator cultural, já que se trata da digitalização de um mercado que historicamente funcionou de maneira tradicional, com compras feitas diretamente no balcão e poucas inovações significativas.



“É preciso mostrar que a tecnologia traz segurança, conveniência e novas oportunidades tanto para motoristas quanto para donos de postos. Operacionalmente, lidamos com a integração de processos físicos e digitais, mas a aceitação cresce rápido, porque a dor do consumidor é muito clara: ele quer economizar e ter mais controle”, analisa.



Entre os fatores que impulsionam plataformas como a do Baratão estão as constantes altas no valor dos combustíveis, já que nesses momentos cresce a busca por alternativas de economia, conforme explica o especialista.



“Nosso app é uma resposta prática ao cenário de preços instáveis. O motorista sabe que precisa abastecer, mas com o acesso a plataformas com a da Baratão, ele pode escolher onde pagar menos e ainda ser recompensado. A volatilidade do mercado acelera a adesão e consolida o modelo como solução necessária no dia a dia”, informa.



Além disso, Fiorillo reforça que a marca também investe em gamificação, inteligência artificial e experiência do usuário para criar vínculo real com os motoristas. A meta agora, segundo ele, é ampliar a rede de postos parceiros em todo o país e lançar ao menos dez novos recursos de interatividade nos próximos meses.



“Também estamos abertos a parcerias estratégicas com bancos, empresas de mobilidade e programas de fidelidade, que possam ampliar ainda mais os benefícios para os motoristas. Nosso propósito é transformar o abastecimento em uma experiência digital completa, acessível e vantajosa”, conclui.

Para mais informações, basta acessar www.usebaratao.com.br.