Nutricionista explica por que o corpo precisa de mais água no tempo seco

Com a chegada da primavera, os dias ficam mais longos, as temperaturas começam a subir e, em muitas regiões do Brasil, o clima se torna mais seco. Essa combinação aumenta a necessidade de redobrar a atenção com a hidratação para manter o equilíbrio do organismo.

De acordo com a nutricionista Fabiane Alheira, especialista em nutrição clínica e comportamento alimentar e consultora da Lindoya Verão, em períodos de baixa umidade do ar o corpo humano perde líquidos mais rapidamente, seja pela transpiração, pela respiração acelerada ou pelo ressecamento natural da pele e das mucosas. Essa perda, quando não compensada, pode resultar em sintomas como fadiga, dor de cabeça, dificuldade de concentração, irritação nos olhos e até uma maior vulnerabilidade a problemas respiratórios.

“A água é essencial em qualquer estação, mas em tempos de clima seco a ingestão adequada se torna ainda mais importante para garantir o bom funcionamento do organismo”, afirma a especialista.

Entre os principais benefícios de manter a hidratação em dia durante a primavera estão a regulação da temperatura corporal, a proteção das vias respiratórias, a pele mais saudável e protegida contra o ressecamento, além de mais energia e disposição.

A nutricionista compartilha algumas recomendações para melhorar a hidratação no clima seco:

1 – Beber água ao longo do dia, e não apenas quando a sede aparece

A sede já é um sinal de alerta do corpo de que a desidratação começou. Criar o hábito de ingerir líquidos em intervalos regulares ajuda a manter o organismo em equilíbrio e evita quedas de desempenho físico e mental.

2 – Manter sempre uma garrafinha de água por perto

A praticidade faz diferença. Ter uma garrafa na bolsa, no carro ou na mesa de trabalho auxilia a lembrar da importância da hidratação. Pequenos goles frequentes são mais eficazes do que grandes quantidades de uma só vez.

3 – Incluir frutas ricas em água, como melancia e laranja

Além de refrescantes, essas frutas contribuem para a ingestão de líquidos de forma natural e ainda oferecem vitaminas e minerais que fortalecem o sistema imunológico, fundamentais nas mudanças de estação.

4 – Optar por água mineral natural

A escolha da água contribui para o bem-estar diário. “Muitas pessoas acham que todas as águas são iguais, mas existem diferenças significativas entre uma e outra. O ideal é buscar águas com composição equilibrada, baixo teor de sódio e procedência confiável. Esses fatores garantem o bom funcionamento do corpo e ajudam a evitar contaminações indesejadas”, explica Fabiane.