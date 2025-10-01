Assine
Teuto é destaque com 19 medicamentos reconhecidos como referência pela Anvisa

Esse reconhecimento atesta que os produtos que são padrão de qualidade em seus segmentos

01/10/2025

O Laboratório Teuto conta com 19 de seus produtos na mais recente lista de medicamentos de referência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo 12 deles em circulação no mercado – em 14 diferentes apresentações. Esse reconhecimento atesta que esses produtos são padrão de qualidade em seus segmentos, garantindo segurança, eficácia e confiabilidade aos pacientes e profissionais de saúde.

De acordo com Pollyana Rodrigues, gerente de Registros do Teuto, essa conquista reflete o padrão técnico da empresa. “A Anvisa seleciona os medicamentos referência com base em critérios científicos que comprovam eficácia, segurança e qualidade”, destaca.

Pollyana destaca diferenciais, como processos de desenvolvimento e produção, conformidade com as exigências sanitárias e o compromisso com inovação para oferecer tratamentos eficazes. “Um medicamento de excelência garante ao paciente não apenas a melhora da saúde, mas também a tranquilidade e a confiança de usar um produto eficiente”, explica a especialista.

A indústria segue investindo em pesquisa e desenvolvimento para incluir novos produtos nessa lista. “Inovação e tecnologia são fundamentais nesse processo”, afirma Pollyana. A estratégia, segundo ela, está alinhada à missão da empresa de promover uma solução completa em saúde, bem-estar e qualidade de vida.

