Yokogawa assina acordos com a Toyota para pesquisa e desenvolvimento da plataforma de controle para um rover pressurizado tripulado

A Yokogawa Electric Corporation (TÓQUIO: 6841) anuncia que firmou acordos com a Toyota Motor Corporation (Toyota) para projetos de pesquisa e desenvolvimento, que incluirão a criação de protótipos de equipamentos de medição e controle para um veículo espacial tripulado e pressurizado (batizado de "Lunar Cruiser" pela Toyota), que está sendo desenvolvido conjuntamente pela Toyota e pela Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA).

Conceptual drawing of the manned pressurized rover ©JAXA/TOYOTA

Nos últimos anos, houve um avanço significativo em iniciativas para explorar a superfície lunar, não só por agências espaciais financiadas pelo governo, mas também por empresas do setor privado, muitas das quais tentaram pousar na lua. O veículo espacial pressurizado e tripulado será o primeiro sistema espacial autônomo do Japão e deverá ampliar significativamente o escopo das atividades de exploração na superfície lunar. Ele também poderá ser controlado remotamente e operar sem tripulação, possibilitando a exploração ininterrupta da superfície lunar.

Há várias décadas, a Yokogawa fornece sistemas de controle e instrumentos de medição altamente confiáveis ??para empresas de diversos setores. Com sua extensa experiência e uma abordagem proativa em pesquisa e desenvolvimento para a indústria espacial, a empresa foi convidada pela Toyota para participar de seu projeto de veículo espacial pressurizado e tripulado. Os contratos abrangem o planejamento e a aquisição para o desenvolvimento de protótipos, avançando os estudos conceituais desenvolvidos pela Yokogawa e pela Toyota referentesàplataforma de controle e aos componentes de medição da bateria do rover pressurizado tripulado. A Yokogawa continuará colaborando no desenvolvimento com a Toyota em preparação para o lançamento previsto para 2031 ou depois. A longo prazo, a Yokogawa pretende explorar oportunidades para novas aplicações que alavancarão as tecnologias refinadas por meio do desenvolvimento do rover pressurizado tripulado.

Hidehito Shiratsu, chefe do Escritório de Desenvolvimento de Negócios Espaciais da Yokogawa Electric, comentou: “Estamos bastante entusiasmados em colaborar com a Toyota Motor Corporation no desenvolvimento e na pesquisa de dispositivos de medição e controle para o rover pressurizado tripulado, que desempenhará um papel fundamental para viabilizar a exploração lunar contínua. A Yokogawa definiu o espaço como uma área-chave para exploração em nosso plano de negócios de médio prazo, chamado Crescimento para Sustentabilidade 2028, e estamos desenvolvendo oportunidades neste campo. Ao fazer isso, aproveitamos os nossos pontos fortes em tecnologias de medição, controle e informação que resistiram aos ambientes mais extremos da terra, incluindo as regiões polares e o fundo do mar. As tecnologias e os dados obtidos por meio do desenvolvimento de produtos para o ambiente mais hostil, o espaço sideral, também serão utilizados para aumentar a confiabilidade de nossos produtos e serviços existentes para as indústrias terrestres”.

Indústrias: Espaço https://www.yokogawa.com/industries/space/

Os nomes de empresas, organizações, produtos, serviços e logotipos aqui contidos são marcas registradas ou marcas comerciais da Yokogawa Electric Corporation, ou de seus respectivos proprietários.

