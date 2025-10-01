Dr. Matthew Wise e Andressa Ferraz, da ABB, nomeados entre os 50 líderes de destaque do Future of Field Service 2025

Dois líderes da ABB Electrification Service foram nomeados entre os 50 líderes de destaque do Future of Field Service 2025. O Dr. Matthew Wise, diretor global de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios e Andressa Ferraz, gerente de Serviços de Consultoria em Sustentabilidade para a EMEA, foram selecionados por suas contribuições excepcionais na redefinição da inovação em serviços de campo e por seus papéis no desenvolvimento de soluções energéticas centradas no cliente.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250930475107/pt/

ABB Electrification Service's Dr. Matthew Wise, Global Head of Strategy & Business Development was recognized for his role in growing ABB's innovation ecosystem.

O reconhecimento destaca o trabalho fundamental da equipe em ajudar os clientes a enfrentar a transição energética por meio de novos modelos de negócios de serviços e colaborações estratégicas que promovem rigor operacional, circularidade e valor duradouro para o cliente.

“Esse reconhecimento reflete o comprometimento de Matt e Andressa em redefinir o que o serviço de campo pode alcançar quando trabalhamos junto com nossos clientes como parceiros de confiança”, disse Stuart Thompson, presidente da ABB Electrification Service. “A liderança deles no desenvolvimento de soluções energéticas acessíveis mostra como a inovação em serviços pode impulsionar tanto o desempenho quanto a sustentabilidade, mantendo sempre o foco nos resultados dos clientes. Ao transformar tecnologias emergentes em soluções de negócio acessíveis, eles ajudaram a garantir que nossos clientes estejam preparados para superar as complexidades da integração das energias renováveis.”

O Dr. Wise desempenhou um papel fundamental na condução de parcerias estratégicas e aquisições para o crescimento do ecossistema de inovação da ABB Electrification Service, especialmente em áreas-chave que abrangem digitalização, armazenamento de energia e tecnologias emergentes, como IA e computação de ponta. Ele impulsionou parcerias com startups como GridBeyond, Ndustrial e Pratexo, permitindo que a ABB oferecesse gerenciamento de ativos elétricos mais inteligente e recursos de tomada de decisão em tempo real.

Feraz teve um papel essencial no lançamento pioneiro da nova oferta de Sistemas de Armazenamento de Energia em Bateria como Serviço (BESS as a Service) da ABB, desenvolvida para atender às crescentes demandas do mercado pela adoção de soluções de armazenamento de energia. Essa oferta permite que as empresas gerenciem de forma estratégica seus custos de energia, fortaleçam a resiliência da rede e acelerem a transição para fontes renováveis — tudo isso pagando apenas pela capacidade necessária, no momento em que precisam.

O prêmio Stand Out 50, do Future of Field Service, reconhece líderes que promovem inovação, autenticidade e execução estratégica no setor de serviços de campo.

A ABB é líder global em tecnologias de eletrificação e automação, viabilizando um futuro mais sustentável e eficiente no uso de recursos. Combinando sua expertise em engenharia com soluções digitais, a ABB apoia indústrias de todas as partes do mundo a alcançarem alto desempenho, tornando-se mais eficientes, produtivas e sustentáveis — sempre com o objetivo de ir além das expectativas. Na ABB, chamamos isso de “Projetado para superar”. Com mais de 140 anos de história e cerca de 105.000 colaboradores, a empresa está presente em todo o mundo. As ações da ABB são negociadas na SIX Swiss Exchange (ABBN) e na Nasdaq Stockholm (ABB). Saiba mais em www.abb.com.

A ABB Electrification é líder global em tecnologia que torna possível o uso eficiente e confiável da eletricidade, desde a fonte até a tomada. Com mais de 50.000 colaboradores em 100 países, colaboramos com nossos clientes e parceiros para enfrentar os maiores desafios mundiais na distribuição elétrica e na gestão de energia. Ajudamos empresas, indústrias e consumidores a operarem suas instalações e residências de forma eficiente e segura. À medida que a transição energética se acelera, estamos eletrificando o mundo de maneira segura, inteligente e sustentável. Saiba mais em go.abb/electrification.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250930475107/pt/

Para informações adicionais, entre em contato com:

Relações com a mídia

Eva Ford-Murphy

Tel.: +61 439 341 812

E-mail: eva.ford-murphy@au.abb.com

Relações com investidores

Tel.: +41 43 317 71 11

E-mail: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd

Affolternstrasse 44

8050 Zurich

Switzerland