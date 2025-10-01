Cicero & Bernay comemora 20 anos com uma identidade construída para o futuro

A Cicero & Bernay (C&B), uma consultoria de comunicação que redefine como as marcas conectam estratégia, design e inteligência digital, comemora 20 anos com um papel renovado, construído para o ambiente de negócios em rápida mudança de hoje.

Essa evolução vai além de uma nova aparência. Ela estabelece a C&B como uma parceira onde os fatos criam previsão e a criatividade os transforma em influência. Com todas as disciplinas conectadas sob uma única abordagem, a consultoria avança como: Empoderada pelos Fatos.

Ahmad Itani, CEO e fundador da C&B, afirmou: “Nossa nova identidade reflete exatamente quem somos hoje. Durante anos, deixamos que os resultados falassem por si. Agora, eles nos oferecem a perspectiva necessária para olhar adiante e atuar como verdadeiros consultores estratégicos. Guiamos nossos clientes nos momentos que mais importam, permitindo que se concentrem em suas ambições, com a confiança de que possuímos uma visão ampla e consolidada.”

Ao longo de 20 anos, a C&B conquistou a confiança de parceiros em 35 mercados, alcançando resultados mensuráveis ??e cultivando relacionamentos que perduram por décadas. Seu trabalho traduz consistentemente visibilidade em influência — compreendida, confiável e sustentada.

Itani acrescentou: “Nossa força está em reconhecer para onde a comunicação está indo e ajudar as marcas a acompanharem esse movimento. Tecnologia e inovação abrem novas possibilidades, mas é a forma como as aplicamos que faz a diferença.”

Tariq Al Sharabi, diretor-executivo da C&B, observou: “Essa próxima fase trata de impulso e de um caminho claro para o futuro. Como consultores, reunimos escala e fluência cultural, velocidade e substância, tecnologia e cuidado humano. O que nos define não é apenas o que entregamos, mas o quão próximos estamos de nossos clientes.”

Fundada em 2005, a C&B sempre equilibrou visão global com conhecimento local em diversos setores, incluindo governo, imóveis, finanças, automotivo, varejo e outros. Hoje, a consultoria está reforçando o uso de ferramentas baseadas em evidências e explorando novas abordagens para o design de narrativas.

Por meio de seu Relatório Anual de ESG, que envolveu líderes de todo o Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) e promoveu o diálogo regional sobre negócios responsáveis, a C&B continua preparando as organizações para o que está por vir e reforçando a governança com confiança.

