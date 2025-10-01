WETEX 2025 recebe forte linha de 68 patrocinadores locais e internacionais

Assine
Sob as diretrizes de Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, e sob o patrocínio de Sua Alteza Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente do Conselho Supremo de Energia de Dubai, a Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA) organiza a 27ª Exposição de Energia, Energia, Tecnologia e Meio Ambiente (WETEX) de 30 de setembro a 2 de outubro de 2025 no Centro de Comércio Mundial de Dubai.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250929060540/pt/

HE Saeed Mohammed Al Tayer, Vice Chairman of the Dubai Supreme Council of Energy and Chairman of the Emirates Energy Award (photo: AETOSWire)

A WETEX 2025 atraiu 68 patrocinadores e 18 parceiros e apoiadores. Um total de 3.100 empresas de 65 países participam da exposição, que inclui 18 pavilhões internacionais e cobre uma área de 95.000 metros quadrados.

“Nossa cooperação construtiva e parceria estratégica com os patrocinadores da exposição desempenham um papel vital no fortalecimento da posição global da WETEX e no aumento de seu impacto como um marco fundamental no caminho para um futuro sustentável”, disse Sua Excelência Saeed Mohammed Al Tayer, diretor-geral e CEO da DEWA, fundador e presidente da WETEX.

Patrocinador Máster

  • OMNIYAT Group

Patrocinadores Principais

  • Roads and Transport Authority (RTA), Dubai
  • MASDAR
  • TAQA
  • Riyadh Cables Group
  • Emirates National Oil Company (ENOC)
  • Dragon Oil
  • Siemens – UAE and the Middle East
  • Siemens Energy
  • ACWA Power

Patrocinadores Titânio

  • BinGhatti
  • DAMAC Properties
  • Dubai Cable Company (DUCAB)

Patrocinadores Platina

  • Jeddah Cables Company, parte do Energya Group
  • AG Power
  • Hitachi Energy – UAE
  • HD Hyundai Electric
  • Centaur Group
  • SUNTEN
  • Tesar SRL
  • Larsen & Toubro

Patrocinadores Estratégicos

  • Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC (Empower)
  • SAP
  • Gulf Eternit Industries
  • National Cables Industry
  • Saeed Juma Al Naboodah Group
  • DANWAY
  • ARAR Group
  • Etihad Water and Electricity
  • Voltamp Energy SAOG
  • Green Oasis General Contracting Company
  • Alfanar
  • Emirates Transformers & Switchgear Limited
  • Emirates Water and Electricity Company
  • Federal Electricals

Patrocinadores de Mídia Estratégicos

  • Dubai Media
  • Forbes Middle East
  • CNBC Arabia
  • Arabian Radio Network

Patrocinadores Ouro

  • Lucy Middle East
  • Power Plus Cable Co
  • Itron
  • BEST
  • Emirates Global Aluminium
  • AASA MIDDLE EAST CONTRACTING CO
  • Trillium Flow Technologies
  • Afaq Al Khaleej Engineering Resources
  • Torishima Service Solutions
  • GECO Mechanical & Electrical Co
  • Ellington Properties
  • Schweitzer Engineering Laboratories (SEL)
  • Maetel Instalaciones y Servicios Industriales-SA (Dubai branch)
  • Ingram Micro Gulf
  • SOUEAST UAE
  • Khansaheb Group
  • S R Intelligent Technologies Consultancy
  • Fortinet
  • BINGHALIB GROUP OF COMPANIES
  • Dubai Taxi Company
  • GAMA Security Systems
  • Leadership Roundtable Sponsor
  • PwC Middle East

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Fonte:AETOSWire


Contato:

Shaikha Almheiri

+971552288228


Fonte: BUSINESS WIRE

