WETEX 2025 recebe forte linha de 68 patrocinadores locais e internacionais
compartilheSiga no
Sob as diretrizes de Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, e sob o patrocínio de Sua Alteza Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente do Conselho Supremo de Energia de Dubai, a Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA) organiza a 27ª Exposição de Energia, Energia, Tecnologia e Meio Ambiente (WETEX) de 30 de setembro a 2 de outubro de 2025 no Centro de Comércio Mundial de Dubai.
Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250929060540/pt/
HE Saeed Mohammed Al Tayer, Vice Chairman of the Dubai Supreme Council of Energy and Chairman of the Emirates Energy Award (photo: AETOSWire)
A WETEX 2025 atraiu 68 patrocinadores e 18 parceiros e apoiadores. Um total de 3.100 empresas de 65 países participam da exposição, que inclui 18 pavilhões internacionais e cobre uma área de 95.000 metros quadrados.
“Nossa cooperação construtiva e parceria estratégica com os patrocinadores da exposição desempenham um papel vital no fortalecimento da posição global da WETEX e no aumento de seu impacto como um marco fundamental no caminho para um futuro sustentável”, disse Sua Excelência Saeed Mohammed Al Tayer, diretor-geral e CEO da DEWA, fundador e presidente da WETEX.
Patrocinador Máster
- OMNIYAT Group
Patrocinadores Principais
- Roads and Transport Authority (RTA), Dubai
- MASDAR
- TAQA
- Riyadh Cables Group
- Emirates National Oil Company (ENOC)
- Dragon Oil
- Siemens – UAE and the Middle East
- Siemens Energy
- ACWA Power
Patrocinadores Titânio
- BinGhatti
- DAMAC Properties
- Dubai Cable Company (DUCAB)
Patrocinadores Platina
- Jeddah Cables Company, parte do Energya Group
- AG Power
- Hitachi Energy – UAE
- HD Hyundai Electric
- Centaur Group
- SUNTEN
- Tesar SRL
- Larsen & Toubro
Patrocinadores Estratégicos
- Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC (Empower)
- SAP
- Gulf Eternit Industries
- National Cables Industry
- Saeed Juma Al Naboodah Group
- DANWAY
- ARAR Group
- Etihad Water and Electricity
- Voltamp Energy SAOG
- Green Oasis General Contracting Company
- Alfanar
- Emirates Transformers & Switchgear Limited
- Emirates Water and Electricity Company
- Federal Electricals
Patrocinadores de Mídia Estratégicos
- Dubai Media
- Forbes Middle East
- CNBC Arabia
- Arabian Radio Network
Patrocinadores Ouro
- Lucy Middle East
- Power Plus Cable Co
- Itron
- BEST
- Emirates Global Aluminium
- AASA MIDDLE EAST CONTRACTING CO
- Trillium Flow Technologies
- Afaq Al Khaleej Engineering Resources
- Torishima Service Solutions
- GECO Mechanical & Electrical Co
- Ellington Properties
- Schweitzer Engineering Laboratories (SEL)
- Maetel Instalaciones y Servicios Industriales-SA (Dubai branch)
- Ingram Micro Gulf
- SOUEAST UAE
- Khansaheb Group
- S R Intelligent Technologies Consultancy
- Fortinet
- BINGHALIB GROUP OF COMPANIES
- Dubai Taxi Company
- GAMA Security Systems
- Leadership Roundtable Sponsor
- PwC Middle East
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Fonte:AETOSWire
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250929060540/pt/
Contato:
Shaikha Almheiri
+971552288228
Fonte: BUSINESS WIRE