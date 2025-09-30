AT&T escolhe STREAMWIDE para impulsionar o aplicativo de missão crítica de última geração FirstNet para segurança pública nos EUA

A AT&T escolheu a STREAMWIDE para impulsionar sua solução de missão crítica de última geração para o FirstNet®construído com a AT&T, a única rede construída com e para os socorristas dos Estados Unidos. Atualmente, o FirstNet oferece suporte a mais de 30 mil agências e organizações de segurança pública.

Com base no padrão 3GPP para serviços de missão crítica (MCX), que inclui push-to-talk, vídeo, dados e comando e despacho, a solução apresenta recursos de última geração que vão muito além das redes de rádio tradicionais atualmente utilizadas pelos socorristas, incluindo polícia, bombeiros, EMS e outros serviços críticos.

Por meio dessa colaboração, a AT&T integra a tecnologia de missão crítica comprovada em campo da STREAMWIDE ao seu portfólio, criando uma solução de ponta projetada para os ambientes mais exigentes.

Os principais benefícios para organizações de segurança pública e de missão crítica incluem:

Serviços MCX em conformidade com 3GPP que oferecem push-to-talk, multimídia segura, geolocalização, vídeo em tempo real, mensagens seguras e muito mais – em um amplo portfólio de dispositivos.

que oferecem push-to-talk, multimídia segura, geolocalização, vídeo em tempo real, mensagens seguras e muito mais – em um amplo portfólio de dispositivos. Interoperabilidade em grande escala usando a tecnologia InterWorking Function (IWF) baseada em padrões, permitindo a comunicação entre usuários de banda larga de última geração e praticamente qualquer sistema de rádio móvel terrestre — marcando a primeira implantação em grande escala da IWF sob os padrões 3GPP.

usando a tecnologia InterWorking Function (IWF) baseada em padrões, permitindo a comunicação entre usuários de banda larga de última geração e praticamente qualquer sistema de rádio móvel terrestre — marcando a primeira implantação em grande escala da IWF sob os padrões 3GPP. Permite uma transição suave de sistemas de rádio móvel terrestre, como P25, para plataformas celulares 4G e 5G avançadas.

de sistemas de rádio móvel terrestre, como P25, para plataformas celulares 4G e 5G avançadas. Prioridade e preempção para socorristas na rede FirstNet.

para socorristas na rede FirstNet. Confiabilidade comprovada com várias plataformas geograficamente redundantes nos Estados Unidos.

Este projeto marca um avanço para a STREAMWIDE nos Estados Unidos, destacando a confiança depositada por uma importante operadora de segurança pública em sua tecnologia. As soluções da STREAMWIDE já foram implantadas e validadas com sucesso por organizações de segurança pública e socorristas na Europa e em outros continentes, e este contrato confirma sua liderança global.

Pascal Beglin, CEO da STREAMWIDE, comentou:

“Estamos orgulhosos de fornecer tecnologia de missão crítica de classe mundial. Esta colaboração com uma líder global de telecomunicações e uma importante organização de segurança pública demonstra ainda mais a confiança depositada em nossas soluções. Destaca a maturidade de nossa tecnologia e o valor único que oferecemos ao ajudar agências a migrarem de forma tranquila para plataformas inovadoras 4G/5G, garantindo total interoperabilidade com seus sistemas existentes. É uma honra levar essa nova tecnologia às comunidades de Segurança Pública.”

Pascal Beglin, CEO da STREAMWIDE, acrescentou:

“Ser escolhidos pela AT&T para fornecer serviços de missão crítica em um projeto de segurança pública de grande escala é um enorme reconhecimento de nossa expertise. Com mais de 30.000 agências e organizações de segurança pública na FirstNet, essa implementação servirá como referência global, demonstrando a capacidade da STREAMWIDE de entregar inovação, resiliência e segurança em grande escala.”

Matt Walsh, AVP de Produto, FirstNet e Next Generation 9-1-1, disse:

“Como parceiro da segurança pública, estamos sempre em busca dos melhores colaboradores para inovar em benefício dos primeiros socorristas. Buscamos criar plataformas melhores e evoluir conforme as necessidades da segurança pública. O histórico comprovado da STREAMWIDE nos ajudará a proporcionaràcomunidade de segurança pública dos EUA a flexibilidade necessária para se adaptar a qualquer emergência que possa enfrentar.”

Com essa colaboração, a STREAMWIDE e a AT&T reafirmarão sua liderança em comunicações de missão crítica. Juntas, elas estão comprometidas em fornecer tecnologia segura, confiável e preparada para o futuro para aqueles que protegem comunidades e gerenciam operações críticas todos os dias.

FirstNet e o logotipo FirstNet são marcas registradas e marcas de serviço da First Responder Network Authority. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Sobre a STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW - FR0010528059)

A STREAMWIDE é uma líder global reconhecida em soluções de comunicação seguras, de missão crítica e corporativas. Conquistando a confiança de agências de segurança pública e empresas em todo o mundo, a STREAMWIDE oferece plataformas inovadoras que combinam resiliência, interoperabilidade e simplicidade de uso. Suas soluções permitem que organizações dos setores de segurança pública, defesa, energia, transporte e indústria colaborem de forma mais eficiente, respondam com rapidez e operem com máxima segurança nos ambientes mais desafiadores.

Para informações adicionais, visite-nos em http://www.streamwide.com

Investidores podem saber mais em www.streamwide.com/en/investors/

Sobre a AT&T

Ajudamos mais de 100 milhões de famílias, amigos e vizinhos nos Estados Unidos, além de quase 2,5 milhões de empresas, a se conectarem com maiores possibilidades. Desde a primeira ligação telefônica há mais de 140 anos até nossas ofertas atuais de internet 5G sem fio e multi-gig, nós da @ATT inovamos para melhorar vidas. Para informações adicionais sobre a AT&T Inc. (NYSE:T). Visite about.att.com. Investidores podem obter mais detalhes em investors.att.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

