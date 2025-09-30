De Dubai para o mundo: uma plataforma única para startups obterem financiamento e acelerar o seu crescimento global

Desde 2016, Dubai sedia o Expand North Star, o mais significativo evento global destinado a startups e investidores. A exposição possibilitou que milhares de startups digitais assegurassem contratos de investimento multimilionários e firmassem parcerias estratégicas para acelerar o seu crescimento global.

A edição de 2025, organizada pelo Dubai World Trade Centre e sediada pela Câmara de Economia Digital de Dubai, acontecerá de 12 a 15 de outubro no Porto de Dubai, comemorando seu décimo aniversário. O evento se transformou em uma plataforma essencial para o lançamento de startups, conectando inovadores com capital e mercados e reforçando a posição de Dubai como a capital da economia digital.

As histórias de sucesso dos participantes abrangem diferentes continentes e setores. A fintech nigeriana de mobilidade Moove arrecadou mais de US$ 460 milhões de investidores, incluindo a Uber e a BlackRock, antes de se expandir para 13 mercados internacionais, conquistando assim o status de unicórnio, com uma avaliação de mercado aproximada de US$ 750 milhões. A desenvolvedora francesa de agentes virtuais Obo garantiu um investimento de US$ 20 milhões em 2024, enquanto a indiana Freshcraft Technologies obteve um financiamento de US$ 12,7 milhões em 2022. A Zaara Biotech, também da Índia, conseguiu captar US$ 10 milhões para implementar suas atividades nos Emirados Árabes Unidos.

Empresas emergentes em fase inicial compartilharam este momento, com a ShopDoc levantando US$ 1,36 milhão, a Machbee Innovations assegurando US$ 1,1 milhão e a Orgaayur Productions recebendo US$ 58.000 para o desenvolvimento de soluções voltadas para a agricultura urbana.

Além do investimento, a Expand North Star promove a expansão para outros países. Em 2023, a Lorien Finance, com sede no Reino Unido, utilizou a plataforma para lançar sua estratégia de expansão no Oriente Médio. A DeepSeek AI, que participou da exposição de 2024, ganhou rapidamente reconhecimento mundial, reforçando a importância do evento para empresas de tecnologia pioneiras.

Saeed Al Gergawi, vice-presidente da Câmara de Economia Digital de Dubai, comentou: “Há mais de uma década, a Expand North Star se destaca como uma plataforma pioneira em inovação e oportunidades. As suas histórias de sucesso evidenciam a posição de Dubai como um hub global para a economia digital e uma porta de entrada para as startups se expandirem de Dubai para o mundo”.

Como uma iniciativa emblemática da Câmara de Economia Digital de Dubai, a Expand North Star apoia a ambição de Dubai de se estabelecer como um hub global de inovação e tecnologia.

Sobre a Câmara de Economia Digital de Dubai

A Câmara de Economia Digital de Dubai trabalha para posicionar Dubai como líder global na economia digital. Seu mandato inclui atrair empresas líderes, profissionais qualificados e investimentos, enquanto busca estabelecer um ambiente favorável ao crescimento de empreendimentos digitais.

