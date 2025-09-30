WHOOP lança laboratórios avançados revisados por médicos, revelando uma visão abrangente da saúde humana

A WHOOP, empresa especializada em desempenho humano, anunciou hoje o lançamento do WHOOP Advanced Labs, um novo recurso inovador que combina exames de sangue com dados contínuos de dispositivos vestíveis para fornecer uma visão completa da saúde. Os membros podem enviar resultados de exames de sangue anteriores ou agendar o painel Advanced Labs da empresa, que testa um amplo conjunto de biomarcadores.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250930062122/pt/

WHOOP Launches Clinician-Reviewed Advanced Labs, Unlocking a Comprehensive View of Human Health

Desde a prévia do recurso em maio, mais de 350.000 membros atuais da WHOOP se inscreveram na lista de espera, refletindo a enorme demanda por insights mais profundos sobre a saúde humana. A partir de hoje, os membros nos Estados Unidos começarão a ter acesso, com um lançamento global a seguir. Este anúncio é o próximo passo da WHOOP em sua missão de adicionar um bilhão de anos saudáveisàvida das pessoas.

“O WHOOP Advanced Labs conecta dois mundos: diagnósticos laboratoriais e monitoramento contínuo 24/7”, disse Will Ahmed, fundador e CEO da WHOOP. “Pela primeira vez, nossos membros podem ver como seus biomarcadores sanguíneos e comportamentos diários se relacionam em tempo real. Tudo isso faz parte do nosso caminho para nos tornarmos um sistema operacional de saúde que ajuda nossos membros a viverem melhor e por mais tempo.”

Perspectivas de especialistas

A WHOOP desenvolveu este produto em conjunto com o Conselho Consultivo Médico da WHOOP, composto por médicos, pesquisadores e profissionais da área médica de renome, incluindo a Dra. Hazel Wallace , o Dr. Robin Berzin, o Dr. Eric Verdin e o Dr. Dan Henderson.

“O exame de sangue às vezes pode deixar as pessoas com mais perguntas do que respostas”, disse a Dra. Hazel Wallace (MBBCh, BSc, MSc), nutricionista, autora e fundadora da The Food Medic. “O WHOOP Advanced Labs ajuda a preencher essa lacuna ao colocar informações de saúde diretamente nas mãos do indivíduo, onde os hábitos podem fazer uma diferença poderosa.”

Falando sobre o lançamento, o atleta de endurance, autor e podcaster Rich Roll disse: “Como alguém que faz exames de sangue regularmente, o WHOOP Advanced Labs é revolucionário ao ajudar as pessoas a conectar a realidade de sua saúde consigo mesmas e com seus profissionais de saúde. Poder enxergar o que está no horizonte, bem antes de um problema se tornar tão avançado a ponto de ser tarde demais para lidar com ele; acho isso fantástico.”

Saúde proativa personalizada com IA

O WHOOP Advanced Labs cria um ciclo contínuo de feedback, no qual exames de sangue periódicos informam o treinamento diário em tempo real. Os principais benefícios do WHOOP Advanced Labs incluem:

Teste dos biomarcadores mais impactantes que afetam sua saúde

dos biomarcadores mais impactantes que afetam sua saúde Resultados revisados por médicos fornecem contexto especializado e recomendações personalizadas

fornecem contexto especializado e recomendações personalizadas O treinamento com IA fornece orientação e insights diários

fornece orientação e insights diários O acompanhamento do progresso mostra como os ajustes no estilo de vida influenciam os biomarcadores ao longo do tempo

Como funciona o WHOOP Advanced Labs

O WHOOP Advanced Labs oferece aos membros duas maneiras poderosas de trazer esses biomarcadores para a experiência WHOOP:

Faça o upload de qualquer exame de sangue preexistente

Os membros agora podem carregar os resultados de qualquer laboratório diretamente no aplicativo WHOOP, sem custo adicional. Isso facilita a centralização de todos os resultados, o acompanhamento de tendências de longo prazo e a conexão deles com dados contínuos do WHOOP sobre sono, treinamento, recuperação e estilo de vida.



Agende testes abrangentes com o aplicativo WHOOP

Para uma experiência ainda mais completa, os membros podem assinar o WHOOP Advanced Labs e agendar exames de sangue personalizados diretamente pelo aplicativo WHOOP, com tecnologia da Quest Diagnostics (NYSE: DGX) em todo os Estados Unidos. Os resultados são sincronizados automaticamente com o aplicativo WHOOP e analisados por um clínico que fornece contexto especializado. As opções de assinatura incluem: um teste por US$ 199,00, dois testes por ano por US$ 349,00 ou quatro testes por ano por US$ 599,00; com testes adicionais disponíveis a preços promocionais. Os exames são revisados e solicitados por um profissional de saúde licenciado.

Em ambos os casos, o WHOOP faz o que nenhum exame de sangue tradicional consegue: conectar os resultados dos biomarcadores com dados fisiológicos 24 horas por dia, 7 dias por semana, para revelar como seus hábitos e comportamentos afetam diretamente sua saúde.

Ajudando a alcançar um bilhão de anos saudáveis

No início deste ano, o WHOOP anunciou sua meta de longo prazo de adicionar um bilhão de anos saudáveisàvida das pessoas como parte de sua missão de melhorar o desempenho humano e a expectativa de vida saudável. Expectativa de vida saudável refere-se ao número de anos que uma pessoa vive com boa saúde, livre de doenças crônicas, declínio funcional e limitações evitáveis. Todas as semanas, a WHOOP calcula a variação líquida na vida dos seus membros utilizando a funcionalidade Healthspan do aplicativo, ajudando os membros a compreender como os comportamentos diários estão a contribuir ou a prejudicar a sua expectativa de vida saudável a longo prazo. O WHOOP Advanced Labs irá acelerar ainda mais este trabalho, criando um poderoso ciclo de feedback entre biomarcadores clínicos e dados contínuos de dispositivos vestíveis; testando e acompanhando biomarcadores, fornecendo resultados revistos por médicos e apresentando informações sobre o desempenho. Esta integração de análises ao sangue, monitorização diária e coaching gera resultados concretos, ajudando, em última análise, os membros a prolongar a sua saúde e qualidade de vida e aproximando a WHOOP da sua missão de desbloquear mil milhões de anos saudáveis.

KIT DE IMPRENSA

Os recursos de lançamento, incluindo imagens e fotos dos produtos, estão disponíveis aqui.

Sobre a WHOOP

A WHOOP, empresa de desempenho humano que ajuda as pessoas a desbloquear todo o seu potencial e a viver mais e melhor. A associaçãoàWHOOP oferece tecnologia vestível de ponta, coaching personalizado e insights práticos sobre recuperação, sono, treino e saúde. Os dispositivos vestíveis da WHOOP, incluindo o WHOOP 5.0 e o WHOOP MG, apresentam inovações revolucionárias, como a triagem de saúde cardiovascular — incluindo um ECG aprovado pela FDA. O Healthspan para medir o Ritmo do Envelhecimento e o WHOOP Age, e o primeiro dispositivo vestível do gênero, o Blood Pressure Insights.

Fundada em 2012 e sediada em Boston, a WHOOP captou mais de US$ 400 milhões em capital de risco e entrega seus produtos para 56 mercados em todo o mundo. O aplicativo WHOOP está disponível em inglês, francês, alemão, italiano e espanhol. O WHOOP é vendido por meio de varejistas líderes, incluindo a Amazon nos EUA, Reino Unido e Austrália, e o Conselho de Cooperação do Golfo (GCC); Best Buy e Dick's Sporting Goods nos EUA; Flipkart na Índia; e Virgin Megastore e Noon no GCC.

Para saber mais ou iniciar um teste gratuito de um mês, acesse whoop.com e se conecte com a WHOOP no Instagram, X, Facebook, LinkedIn e YouTube.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250930062122/pt/

Taylor Georgeson

Jack Taylor – Relações públicas

whoop@jacktaylorpr.com