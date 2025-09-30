A solução de planejamento e otimização de sortimentos da NIQ Activate aproxima os varejistas dos consumidores através do planejamento preciso e execução localizada

A NielsenIQ (NIQ) (NYSE: NIQ), empresa líder em inteligência do consumidor, anuncia a expansão da NIQ Activate, uma oferta líder em informações e análises de clientes, que permitiu que varejistas e marcas obtivessem com sucesso uma compreensão mais profunda do cliente e impulsionassem o desempenho. À medida que os varejistas dependem cada vez mais de dados primários para navegar pelas mudanças no comportamento do consumidor e pela complexidade da cadeia de fornecimento, a NIQ Activate age como um facilitador estratégico, ao reunir análises avançadas, planejamento preditivo e recursos colaborativos em uma única solução. Respaldada por dados primários mais completos do mercado e de varejistas, esta expansão mais recente apresenta melhores recursos em Planejamento e Otimização de Sortimento, projetados para solucionar os principais desafios na execução do varejo e na cooperação com fornecedores.

O Planejamento e Otimização de Sortimentos da NIQ Activate equipa os varejistas com um kit de ferramentas abrangente, baseado em IA, para refinar a combinação de produtos, identificar ineficiências no organograma e otimizar a distribuição. Os usuários podem modelar múltiplos cenários hipotéticos, aplicar regras no aplicativo para definir barreiras estratégicas e garantir que os cenários de sortimentos estejam alinhados ao papel estratégico dos principais segmentos de clientes. Árvores de decisão do cliente automatizadas recentemente aproveitam a rica atribuição de produtos da NIQ e revelam toda a jornada de tomada de decisão do consumidor, desde o reconhecimento inicial da necessidade até as escolhas finais do produto que influenciam o comportamento e impulsionam a conversão. Esta solução tem por base a oferta consolidada de informações de fidelidade da NIQ Activate, permitindo que os usuários aproveitem as preferências do consumidor, a dinâmica da categoria, a fidelidade e as informações de afinidade com a marca em seus cenários de sortimentos.

Ao aproveitar a solução de Planejamento e Otimização de Sortimentos, os varejistas atingiram um aumento de até 7% nas vendas e no lucro bruto ao otimizar seus sortimentos em 10%, garantindo ao mesmo tempo que produtos de alto valor permaneçam nas prateleiras de modo consistente.

"Nossas soluções são desenvolvidas para ajudar os varejistas a navegar pelas mudanças no comportamento do consumidor com precisão, agilidade e profundo conhecimento do mesmo, para que possam liderar, não seguir. Ao modelar a capacidade de transferência e o valor real do item, nossa plataforma permite decisões com base em dados que minimizam riscos e maximizam o desempenho da categoria. A solução capacita os comerciantes a executar simulações, identificar itens com alta fidelidade do cliente e otimizar a distribuição em suas lojas. Esta precisão não somente melhorou a eficiência operacional, como também criou espaço para inovação e aprimorou a cooperação com os fornecedores", comentou Troy Treangen, Diretor de Produto da NIQ.

Esta expansão representa um marco crucial na transformação da NIQ, que reforça seu papel como parceira confiável em inteligência do consumidor para mais de 23.000 clientes a nível mundial. Com programas de cooperação ativos em mais de 50 varejistas e milhares de seus fornecedores ao redor do mundo, a NIQ está moldando o futuro do varejo, capacitando o ecossistema internacional com soluções baseadas em IA, análises preditivas e uma visão unificada do mercado. Estes recursos permitem decisões mais rápidas, inteligentes e conectadas, que impulsionam o crescimento e aguçam a vantagem competitiva em todo o ecossistema internacional do varejo.

Para explorar o Planejamento e Otimização de Sortimentos da NIQ Activate e solicitar uma demonstração, clique aqui.

