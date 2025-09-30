Meetup apresenta novo design enquanto as gerações Z e millennial buscam mais interações presenciais

O Meetup, a plataforma digital que conecta pessoas na vida real há mais de duas décadas, acaba de apresentar um redesign significativo.

Combinando visuais vibrantes com uma experiência mais ágil, o novo visual marca a maior evolução de design do Meetup até hoje e reflete a confiança no crescimento contínuo da plataforma e em um futuro promissor. A partir de hoje, o novo design já está disponível na Web, com a versão para dispositivos móveis chegando em breve.

Sobre o novo design

O redesign traz uma identidade visual atualizada que traduz melhor a essência do Meetup: pessoas se reunindo e criando conexões humanas por meio de experiências divertidas e significativas. Para isso, o novo visual aposta em fotografias de alta qualidade que celebram pessoas em cenários reais, além de um novo logotipo, uma paleta de cores mais vibrante, fontes atualizadas e novos ícones expressivos.

A interface também ficou ainda mais amigável: o layout foi refinado com melhor espaçamento, contraste e hierarquias mais claras para facilitar a leitura. A navegação e a descoberta de conteúdo foram simplificadas, permitindo que membros e organizadores encontrem o que procuram com menos cliques.

"Queríamos que o Meetup fosse ainda mais acolhedor e intuitivo, ao mesmo tempo em que celebramos os elementos visuais que têm um papel enorme em transmitir a energia de uma comunidade", explicou Alex Landra, designer de produto do Meetup que liderou o projeto. "A experiência de se conectar com outras pessoas começa no instante em que você entra na plataforma, e queremos que ela seja a mais fluida e prazerosa possível desde o início".

O redesign completo dá continuidade a melhorias já iniciadas em aspectos importantes da experiência do Meetup, como um novo layout da página para dispositivos móveis onde os membros exploram e descobrem eventos. Desde o lançamento da atualização, os RSVPs nessa página cresceram 20%, mostrando que avanços na experiência digital podem gerar mais conexões no mundo real.

Unindo o passado e o presente

Adultos da geração Z e jovens millennials agora estão entre os usuários mais engajados do Meetup, representando 40% dos usuários ativos mensais e sendo a faixa etária mais ativa globalmente. Em uma era de fadiga digital e isolamento, o Meetup se tornou uma forma confiável para essa geração encontrar experiências presenciais.

"É inspirador ver tantos jovens atraídos por uma plataforma que surgiu antes de alguns deles nascerem", afirmou Chiara Vivaldi, líder de produto do Meetup. "Queríamos que o novo visual conversasse com nosso público mais jovem, ao mesmo tempo em que honrasse o espírito do Meetup e da comunidade que fez a plataforma crescer, tornando a experiência mais calorosa e receptiva para todos".

Mesmo com o novo visual, a experiência principal da plataforma não mudou. A navegação essencial e a lógica de como organizadores e membros planejam e descobrem eventos e grupos permanecem iguais.

Mais uma etapa na série de melhorias do Meetup

Após se juntaràsuíte de produtos digitais da Bending Spoons em 2024, o Meetup implementou uma série de melhorias para aprimorar a experiência de membros e organizadores. Entre os destaques estão o Meetup Starter, o primeiro plano gratuito da plataforma para novos organizadores, e recomendações baseadas em IA para uma descoberta de eventos mais personalizada. Outras atualizações são detalhadas em um artigo recente no blog do Meetup.

Essas iniciativas contribuíram para um crescimento de mais de 20% nas novas inscrições em relação ao ano anterior.

Sobre o Meetup

O Meetup é a principal plataforma para encontrar e criar comunidades locais. Desde seu lançamento em 2002, ele ajudou milhões de pessoas no mundo todo a se conectarem por interesses e paixões em comum. De networking profissional a atividades criativas e aventuras ao ar livre, o Meetup facilita organizar, descobrir e participar de eventos significativos.

Sobre a Bending Spoons

A Bending Spoons já alcançou um bilhão de pessoas em todo o mundo por meio de seu portfólio de empresas de tecnologia digital, incluindo Evernote, Meetup, komoot, Remini, StreamYard e WeTransfer. Atualmente, seus produtos são utilizados por mais de 300 milhões de pessoas, com 10 milhões de clientes pagantes todos os meses.

