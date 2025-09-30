Phygital em ação: totens interativos elevam atendimento

A integração entre o físico e o digital — conceito conhecido como phygital — ganha cada vez mais relevância no varejo e em ambientes de serviços, impulsionada por dispositivos interativos como totens de autoatendimento e telas touch. Recentes reportagens do Mercado & Consumo mostram que a rede KFC Brasil já conta com totens em 88% de suas lojas, um volume oito vezes maior que o do ano anterior. Nesse contexto, as vendas digitais da marca passaram a representar 42% do total, com crescimento de 863% no número de transações após a adoção massiva desses quiosques.

Além dos restaurantes, outros setores têm investido em telas digitais e displays informativos como parte da experiência de atendimento phygital. Em uma reportagem da TI Inside sobre varejo phygital, destaca-se o uso de totens e QR codes, bem como displays interativos que permitem ao cliente consultar, pedir ou pagar sem depender exclusivamente de atendimento humano.

Para quem opta por outsourcing desses equipamentos, há uma alternativa interessante: a empresa pode implementar projetos phygital sem precisar comprar hardware, mantendo foco em locação e manutenção do equipamento, o que oferece flexibilidade operacional. Segundo Roberto Sobrinho, CEO da DJ Locação, “os modelos de outsourcing permitem que empresas adotem tecnologias interativas de forma ágil e sustentável, sem comprometer recursos com aquisição de ativos e garantindo suporte contínuo.”

Sobre a DJ Locação



A DJ Locação é uma empresa especializada em locação e outsourcing de equipamentos de tecnologia da informação. Seu portfólio abrange totens interativos, telas touch, notebooks, desktops, impressoras e automação. A empresa atua com suporte técnico, atendimento nacional e soluções adaptadas às necessidades de varejo, serviços e segmentos corporativos.