Brazil Florida Business Council comemora dez anos de atividades

Neste ano de 2025, o Brazil Florida Business Council (BFBC) está comemorando uma década de conquistas em seu trabalho de estreitar os laços comerciais entre o Brasil e o estado norte-americano da Flórida, e também os respectivos investimentos em cada mercado. Neste período, o BFBC ajudou empresas, empreendedores e investidores que quiseram expandir suas operações e explorar novas oportunidades nos dois mercados.

Desde sua criação, a organização visa facilitar o comércio bilateral, servindo como uma ponte de conhecimento, networking e apoio. Por meio de uma série de eventos, seminários e parcerias estratégicas, o Conselho tem auxiliado a desmistificar o complexo ambiente de negócios em ambos os países, fornecendo insights sobre questões regulatórias, tributárias e culturais.

"Estamos extremamente orgulhosos do que conquistamos ao longo deste período, e acreditamos que poderemos ajudar muito mais", afirma a fundadora e presidente do Brazi Florida Business Council, Sueli Bonaparte. "Nossa missão sempre foi criar um ecossistema eficiente em que a comunidade de negócios da Flórida e do Brasil pudesse prosperar. Ao longo dos anos, temos testemunhado o significativo impacto ocorrido, com inúmeras histórias de sucesso de empresas que, graças ao nosso apoio, conseguiram se estabelecer ou expandir suas atividades, além das fronteiras", observou ela.

Ao promover setores-chave como agronegócio, tecnologia, finanças, turismo e mercado imobiliário, o Brazil Florida Business Council tem se tornado um acelerador de crescimento econômico. Dentro dos Estados Unidos, o maior mercado do estado foi o Brasil no ano passado, segundo o Office of the United States Trade Representative. A Flórida exportou US$ 6,1 bilhões em mercadorias para o Brasil em 2024, o que representa 8% do total das exportações de mercadorias daquele estado. “O trabalho do Conselho ajudou a manter e ampliar esse posicionamento”, opinou Sueli Bonaparte.

Uma das maiores preocupações do Brazil Florida Business Council é estimular o networking estratégico. Nesse esforço tem realizado eventos para fortalecer redes de contatos, incluindo o Brazil-Florida Business Awards Dinner, que reconhecem líderes e empresas de destaque.

O trabalho também foca a educação profissional e a disseminação de informação de qualidade. A filosofia do Conselho tem sido trabalhar na organização de painéis e seminários sobre temas como inovação tecnológica, questões de compliance para investidores e a eleição presidencial americana e seus impactos.

A representação e advocacy, no entender de Sueli Bonaparte, “é outra vertente que a organização está muito atenta”. Ela tem atuado junto a autoridades e órgãos governamentais para defender os interesses dos membros e remover barreiras comerciais.

Para ela, “neste mundo globalizado é imprescindível o fortalecimento de parcerias. Mas isso só tem sido possível com a colaboração com outras câmaras de comércio e organizações, a fim de criar uma rede de apoio ainda mais robusta para a comunidade de negócios”.

Segundo a presidente da organização, Sueli Bonaparte, neste início desta próxima fase o Conselho está reafirmando seu compromisso em permanecer inovando e se adaptando às necessidades de seus membros. “Vamos continuar promovendo, no futuro, uma prosperidade ainda maior por meio da colaboração entre o Brasil e a Flórida”, explica ela.

Sobre o Brazil Florida Business Council

O Brazil Florida Business Council, Inc. (BFBC) é uma associação empresarial independente e sem fins lucrativos, sediada em Tampa, Flórida. Fundado em dezembro de 2014, o BFBC tem como objetivo principal estreitar os laços entre as comunidades empresariais do Brasil e da Flórida, promovendo oportunidades de comércio e investimento bilateral e fornecendo um fórum para a troca de ideias e networking.