Integral lança o primeiro corretor de criptomoedas do mundo baseado em stablecoin

A Integral, líder global em tecnologia de câmbio e ativos digitais, anunciou hoje o lançamento da PrimeOne, a primeira corretora de criptomoedas do mundo baseada em stablecoin. Desenvolvida sobre a blockchain Codex Layer-1 EVM, a PrimeOne disponibiliza em uma única plataforma integrada crédito, negociação e liquidação de nível institucional.

A PrimeOne permite que os clientes negociem com os principais formadores de mercado e bolsas de criptomoedas por meio de uma única conta, eliminando a necessidade de manter relações separadas entre os diferentes locais. Os clientes se beneficiam de um tempo de comercialização mais rápido, integração simplificada com apenas uma verificação AML/KYC e sem exigência de crédito.

Ao contrário dos modelos tradicionais, a infraestrutura on-chain da PrimeOne garante que os clientes mantenham o controle de seus ativos em todos os momentos. À medida que as posições abertas mudam de valor, a margem baseada em stablecoin em USD se move automaticamente entre as carteiras das contrapartes em tempo real, eliminando virtualmente o risco de crédito da contraparte. Os limites de negociação são definidos dinamicamente com base nos saldos de margem mantidos pelos participantes da PrimeOne.

O resultado é um ecossistema de negociação completo que oferece liquidez superior, maior eficiência operacional e redução drástica dos requisitos de capital e da exposição ao crédito.

Lançado em um momento crucial de aceleração da adoção institucional, a PrimeOne combina a resiliência da infraestrutura de nível institucional com as inovações das finanças descentralizadas. Ao aproveitar as stablecoins e a troca de margem em tempo real, a PrimeOne evita que as inadimplências se espalhem entre os participantes, proporcionando uma rede de crédito mais resiliente e democratizada.

Harpal Sandhu, CEO da Integral, comentou: “À medida que a adoção institucional das criptomoedas se acelera, a falta de crédito acessível continua sendo o último grande obstáculo para uma participação ampla. Como fornecedora de tecnologia que viabiliza mais de US$ 1 trilhão em negociações de câmbio por mês, a Integral agora está trazendo nossa infraestrutura de ponta para os ativos digitais. A PrimeOne reduz risco, custo e complexidade, ao mesmo tempo que desbloqueia liquidez, lucratividade e confiança no trading de criptomoedas.”

Scotte Moegling, da Virtu Financial, também afirmou: “Somos grandes defensores do avanço da tecnologia blockchain, e a PrimeOne exemplifica o poderoso caráter democratizador que ela oferece. A PrimeOne permitirá que os investidores tenham acesso a preços mais competitivos com menos risco, liberando um potencial significativo de crescimento para as negociações de criptomoedas na plataforma.”

Peter Wisniewski, sócio-diretor da Europa Partners, acrescentou: “A PrimeOne é uma porta de entrada para o futuro do crédito nos mercados de criptomoedas. A facilidade de configuração, a rapidez de integração e o acessoàliquidez nos permitirão negociar de forma mais lucrativa, eficiente e com custos mais baixos. Isso nos ajudará a oferecer retornos mais elevados e a aproveitar oportunidades sem precedentes nos mercados de criptomoedas.”

Para informações adicionais sobre a PrimeOne, visite primeone.net.

Sobre a Integral

A Integral é parceira em tecnologia de câmbio de centenas de instituições financeiras — entre elas bancos, corretoras, investidores e empresas de pagamentos internacionais — que já incorporaram a tecnologia da Integral em seus fluxos de trabalho e em seus serviços de atendimento ao cliente.

Adotados inicialmente pelos mercados financeiros e agora integrados a todos os setores, nossos serviços incorporados de câmbio e ativos digitais estão solucionando os desafios enfrentados por todas as organizações globais.

Fundada em 1993, oferecemos suporte a clientes por meio de nossos escritórios em Palo Alto, Nova York, Londres, Tóquio, Singapura e Bengaluru.

Mais informações em integral.com.

©2025 Integral Development Corp. Todos os direitos reservados. A tecnologia da Integral é protegida por patentes e pedidos de patente pendentes nos EUA, além de direitos de propriedade intelectual relacionados.

Sobre a PrimeOne

A PrimeOne é uma corretora principal de próxima geração para os mercados de criptomoedas. Com uma única conta, os clientes podem negociar com qualquer contraparte de sua escolha. No núcleo da plataforma, um mecanismo de crédito inovador transfere ganhos e perdas de mercado em tempo real, garantindo negociações seguras e eficientes entre os participantes. Essa inovação torna a PrimeOne a única solução de crédito verdadeiramente escalável — permitindo a rápida integração de clientes sem exposição ao balanço patrimonial.

Informações adicionais estão disponíveis em primeone.net.

©2025 PrimeOne Services LLC. Todos os direitos reservados.

