Andersen Consulting expande capacidades em Maurício e Seychelles

A Andersen Consulting amplia suas capacidades com a adição da empresa colaboradora Perigeum Capital Ltd., uma empresa com liderança em consultoria financeira corporativa com sede nas Ilhas Maurício e filial em Seychelles.

A Perigeum Capital disponibiliza uma grande variedade de serviços profissionais, incluindo consultoria em finanças corporativas, soluções para o mercado de capitais, fusões e aquisições, avaliação, consultoria em TI, conformidade, governança corporativa e consultoria ESG. Com experiência em cenários regulatórios locais, regionais e internacionais, a empresa colabora com organizações em seus processos de expansão e transformação. As capacidades da empresa são fortalecidas pelo conhecimento especializado em tecnologia, englobando IA, segurança cibernética, dados e análises, ampliando a profundidade e a resiliência de seus principais serviços de consultoria. Esta abordagem integrada torna a Perigeum Capital um recurso único e confiável para soluções completas de consultoria e tecnologia.

“A colaboração com a Andersen Consulting nos permite oferecer aos nossos clientes uma perspectiva verdadeiramente global, preservando o atendimento de alto nível e a visão de mercado que caracterizam a Perigeum Capital”, afirmou Shamin A. Sookia, diretor administrativo da Perigeum Capital. “Esta parceria estabelecerá novos caminhos para nossos clientes que desejam ter acesso a capital estrangeiro, efetuar transações estratégicas ou ampliar sua presença global.”

“Conforme continuamos a consolidar nossa plataforma global, a Perigeum Capital agrega recursos valiosos em finanças corporativas, conformidade e serviços de consultoria, particularmente em mercados emergentes”, afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Sua abordagem empreendedora, conhecimento regulatório e experiência profissional reforçam nosso propósito de oferecer serviços transfronteiriços integrados para clientes do mundo inteiro.”

A Andersen Consulting é uma empresa global de consultoria que oferece um portfólio abrangente de serviços, incluindo estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação de IA, além de soluções de capital humano. Integrada ao modelo multidimensional da Andersen Global, a empresa oferece consultoria de classe mundial, além de expertise em impostos, direito, avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 44.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 600 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP opera como uma sociedade limitada, fornecendo soluções de consultoria por meio de suas firmas-membros e colaboradoras espalhadas pelo mundo todo.

