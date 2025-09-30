Vitalin completa 25 anos e anuncia meta de crescimento de 25

São Paulo, setembro de 2025 – Em seu ano de celebração de 25 anos de trajetória, a Vitalin, empresa do segmento de alimentos sem glúten, sem lactose e funcionais, anuncia uma série de iniciativas estratégicas voltadas para o fortalecimento e o crescimento sustentável da marca. A empresa projeta ultrapassar R$ 50 milhões em faturamento em 2025, impulsionada por investimentos robustos em capacidade produtiva e inovação em seu portfólio.

No último ano, a marca investiu mais de R$ 5 milhões na ampliação de sua fábrica, que agora soma mais de 5 mil m² e abriga a nova linha de pães de forma Vitalin Padaria, que é sem glúten, sem lactose e tem características artesanais, como maciez e sabor. O aporte permitiu que a capacidade produtiva dos pães gire em torno de mais de 100 mil unidades por mês, trazendo assim eficiência operacional. Além disso, essa expansão contou com a importação de maquinários da Alemanha e China.

“Essa estratégia visa sustentar o crescimento acima de 25% ao ano e reforçar nosso compromisso com inovação, qualidade e acessibilidade, mantendo a Vitalin como referência nacional em alimentação saudável”, afirma Rogério Manske, fundador e presidente da marca.

Distribuição e crescimento no Brasil

A Vitalin conta com cerca de 40 distribuidores estratégicos espalhados pelo Brasil, garantindo capilaridade e consistência na entrega, com cobertura nacional. Com isso, a fabricante pode ser encontrada em supermercados; grande varejo; empresas de aviação; restaurantes; farmácias; pizzarias; escolas; outras indústrias; ecommerce; e televendas próprio.

Vale destacar que, o Sudeste foi por muito tempo o principal impulsionador de vendas da Vitalin, mas nos últimos anos a marca adotou uma estratégia de descentralização, investindo em parcerias locais que respeitam as particularidades de cada mercado. Essa abordagem fortaleceu a presença nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que hoje representam cerca de 35% do faturamento.

No Sul, a marca tem reforçado sua presença local firmando parcerias com redes, além da atuação de um distribuidor especializado em produtos naturais. Como resultado, em 2025, tornou-se uma das regiões com melhor desempenho. Nacionalmente, a marca segue expandindo sua presença em redes regionais e canais estratégicos, como atacados e o canal farma.

“Investir no fortalecimento das parcerias comerciais e ampliar nossa rede de distribuidores regionais é uma estratégia essencial para aumentar nossa presença de mercado e garantir que nossos produtos estejam cada vez mais presentes nos lares brasileiros. Acreditamos que a proximidade com diferentes regiões do país nos permite entender melhor as necessidades locais e oferecer soluções mais conectadas com o dia a dia dos consumidores”, destaca Manske.

Do campo à inovação

Fundada em 2000 por Rogério Manske, na cidade de Jaraguá do Sul (SC), a Vitalin nasceu com o propósito de transformar a alimentação em qualidade de vida. Filho de agricultores e intolerante à lactose, Manske vivenciou as dificuldades de encontrar alimentos adequados para quem possui restrições alimentares, o que o motivou a empreender no segmento de alimentos saudáveis.

Com um investimento inicial de apenas R$ 588,00 e uma área de 120m², a empresa começou com a comercialização de cogumelos Agaricus Blazei, exportados para os Estados Unidos e Japão. Após uma praga que afetou a produção em 2004, a Vitalin redirecionou sua atuação e, em 2005, passou a importar grãos funcionais, como a linhaça dourada do Canadá, estando na vanguarda da comercialização das sementes no Brasil.

Ao longo dos anos, consolidou-se como uma das pioneiras no segmento de alimentação saudável, sendo uma das primeiras a comercializar linhaça dourada, quinoa, amaranto e chia. Em 2010, iniciou a produção de alimentos prontos para consumo e, em 2024, firmou parcerias com grandes varejistas para o desenvolvimento de marcas próprias.

Nutrição, qualidade e confiança

Para compor o portfólio, recentemente, a marca trouxe o lançamento da linha Vitalin Padaria, composta por pães de forma em três versões: Tradicional, um dos sabores mais conhecidos dos consumidores; Frutas & Sementes, com uva passa, maçã desidratada e um toque especial de canela; e Gergelim & Linhaça, que são sementes ricas em ácidos graxos essenciais e antioxidantes. Todos os pães da linha possuem fibra de Psyllium, conhecida por seus benefícios à saúde digestiva. Os pães foram desenvolvidos para oferecer sabor e textura diferenciados, atendendo às necessidades de consumidores com restrições alimentares ou que buscam uma alimentação mais equilibrada.

Outra novidade lançada este ano foi a Granola Tradicional sem adição de açúcares, que é uma opção nutritiva e equilibrada para quem busca começar o dia com energia e bem-estar. Elaborada com ingredientes de alta qualidade como aveia em flocos sem glúten, farinha de arroz, castanha-de-caju, uva passa, coco ralado, gergelim, linhaça e sal marinho, ela possui 51,25% de ingredientes integrais e é naturalmente rica em fibras, contribuindo para a saciedade e o bom funcionamento do sistema digestivo. Sem leite, derivados e conservantes, é ideal para quem segue dietas restritivas ou prefere uma alimentação mais saudável e consciente.

Atualmente, com mais de 70 itens no portfólio, todos sem glúten e sem lactose, a Vitalin oferece uma linha completa de grãos, farinhas, misturas, cookies, granolas e pães de forma. Também possui a mais completa linha de quinoas sem glúten do mercado, que inclui farinha, grãos e flocos.

Vale ressaltar que a Vitalin conta com uma fábrica exclusiva que elimina riscos de contaminação cruzada. Todo o processo segue rigorosos padrões de qualidade e rastreabilidade, garantindo segurança e confiança ao consumidor.

A linha orgânica da marca é certificada pelo Instituto Biodinâmico (IBD) e identificada com o selo Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica (Sisorg), presente em todas as embalagens. Esses alimentos são cultivados sem agrotóxicos, com práticas sustentáveis como rodízio de culturas, uso responsável dos recursos naturais e respeito aos direitos humanos, sem trabalho escravo ou infantil.