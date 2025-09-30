Hospitais de SP estão no Ranking IntelLat
O Hospital Paulistano conquistou a 39ª colocação, enquanto o Hospital Vitória Anália Franco aparece em 62º lugar entre instituições no ranking dos Melhores Hospitais da América Latina, elaborado pela IntelLat
Dois hospitais da Rede Total Care foram contemplados no ranking dos Melhores Hospitais da América Latina, elaborado pela IntelLat. O Hospital Paulistano conquistou a 39ª colocação, enquanto o Hospital Vitória Anália Franco aparece em 62º lugar entre instituições. A pesquisa avalia critérios como inovação, qualidade assistencial, gestão hospitalar, reputação institucional e impacto na sociedade.
Para a diretora de Relacionamento Médico e Auditoria da Rede Total Care, Naiana Cunha, o resultado mostra a solidez do trabalho desenvolvido. “Estar na lista dos melhores hospitais da América Latina reflete o esforço contínuo de nossas equipes e a busca por um cuidado cada vez mais resolutivo”, afirma.
Reconhecido pela atuação no tratamento do câncer, o Hospital Paulistano se consolidou como um dos principais centros oncológicos da região e atingiu a 14ª posição no Ranking de Especialidade Oncológica. Com uma equipe multidisciplinar, protocolos internacionais e tecnologia, a unidade oferece desde diagnóstico precoce até terapias avançadas, como imunoterapia e medicina personalizada.
“Esse resultado revela que estamos no caminho certo. Nosso foco é entregar um trabalho de valor em saúde. A posição na lista reforça o nosso compromisso com o assistencial e os serviços”, destaca o diretor do Hospital Paulistano, Roberto Manara.
O Hospital Vitória Anália Franco foi reconhecido pela atuação na linha materno-infantil e ficou em 18º lugar no Ranking Especialidade Ginecologia & Obstetrícia. Com estrutura para gestantes e recém-nascidos, a unidade conta com salas PPP (pré-parto, parto e pós-parto), UTI neonatal, consultoria em amamentação e programas de acompanhamento para gestantes de alto risco. “Temos um time que atua com responsabilidade, além de investimento contínuo em tecnologia, protocolos clínicos e processos integrados”, ressalta a diretora do Hospital Vitória Anália Franco, Fabiana Lins.
O resultado da IntlLat demonstra o posicionamento da Rede Total Care em saúde no Brasil e na América Latina, além de destacar a integração entre diferentes áreas da assistência, diagnóstico e gestão.
Lista completa: Ranking Internacional IntelLat
