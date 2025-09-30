Hospitais de SP estão no Ranking IntelLat

Dois hospitais da Rede Total Care foram contemplados no ranking dos Melhores Hospitais da América Latina, elaborado pela IntelLat. O Hospital Paulistano conquistou a 39ª colocação, enquanto o Hospital Vitória Anália Franco aparece em 62º lugar entre instituições. A pesquisa avalia critérios como inovação, qualidade assistencial, gestão hospitalar, reputação institucional e impacto na sociedade.

Para a diretora de Relacionamento Médico e Auditoria da Rede Total Care, Naiana Cunha, o resultado mostra a solidez do trabalho desenvolvido. “Estar na lista dos melhores hospitais da América Latina reflete o esforço contínuo de nossas equipes e a busca por um cuidado cada vez mais resolutivo”, afirma.

Reconhecido pela atuação no tratamento do câncer, o Hospital Paulistano se consolidou como um dos principais centros oncológicos da região e atingiu a 14ª posição no Ranking de Especialidade Oncológica. Com uma equipe multidisciplinar, protocolos internacionais e tecnologia, a unidade oferece desde diagnóstico precoce até terapias avançadas, como imunoterapia e medicina personalizada.

“Esse resultado revela que estamos no caminho certo. Nosso foco é entregar um trabalho de valor em saúde. A posição na lista reforça o nosso compromisso com o assistencial e os serviços”, destaca o diretor do Hospital Paulistano, Roberto Manara.

O Hospital Vitória Anália Franco foi reconhecido pela atuação na linha materno-infantil e ficou em 18º lugar no Ranking Especialidade Ginecologia & Obstetrícia. Com estrutura para gestantes e recém-nascidos, a unidade conta com salas PPP (pré-parto, parto e pós-parto), UTI neonatal, consultoria em amamentação e programas de acompanhamento para gestantes de alto risco. “Temos um time que atua com responsabilidade, além de investimento contínuo em tecnologia, protocolos clínicos e processos integrados”, ressalta a diretora do Hospital Vitória Anália Franco, Fabiana Lins.

O resultado da IntlLat demonstra o posicionamento da Rede Total Care em saúde no Brasil e na América Latina, além de destacar a integração entre diferentes áreas da assistência, diagnóstico e gestão.

Lista completa: Ranking Internacional IntelLat