Tecnologia reforça a proteção de centros de distribuição

Com a combinação de alarmes, sensores inteligentes e geradores de neblina, bases logísticas ganham um sistema de autodefesa para proteger mercadorias

30/09/2025 16:35

Delivery industrial advisor shows greenscreen display in warehouse storage room, working on cargo logistics for new order shipment. Depot supervisor holds isolated chromakey device.
Delivery industrial advisor shows greenscreen display in warehouse storage room, working on cargo logistics for new order shipment. Depot supervisor holds isolated chromakey device. crédito: DINO

De acordo com o levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços com dados da Receita Federal, nos últimos cinco anos, as vendas online saltaram de R$ 5 bilhões em 2019 para R$ 67 bilhões em 2024. Esse crescimento acelerado impacta diretamente o setor logístico, ampliando o volume de entregas e exigindo investimentos contínuos para garantir eficiência operacional e segurança nos centros de distribuição. Nesse cenário, a adoção de novas tecnologias em sistemas de monitoramento vem transformando a segurança logística, que deixa de atuar apenas de forma reativa para assumir uma postura cada vez mais proativa na prevenção de riscos.

De acordo com Rogério Camargo, CEO da Alarmtek e especialista em soluções de segurança integrada, os avanços tecnológicos levaram os sistemas de proteção a um novo patamar. “Antes, as câmeras serviam basicamente para registrar imagens que, em caso de crime, ajudavam a identificar os culpados. Hoje, as bases logísticas podem contar com verdadeiros sistemas de autodefesa, que integram sensores inteligentes, alarmes e até geradores de neblina e de gás neutralizador. Quando acionados, esses recursos são capazes de desmobilizar tentativas de invasão em galpões sem comprometer as mercadorias armazenadas”, explica.

Segurança logística na prática

O especialista destaca que, em um projeto recente de modernização em bases logísticas de 18 estados, a substituição dos sistemas antigos por alarmes integrados a geradores de neblina mostrou, na prática, o impacto desse investimento. Nos galpões, foram instaladas centrais de alarme de última geração, capazes de gerenciar todos os dispositivos conectados, junto a sensores de alta precisão que criam barreiras perimetrais e atuam em conjunto com os sistemas de neblina para neutralizar ameaças. Mais do que proteger o patrimônio, essas soluções preservam as entregas aos clientes finais e a reputação das empresas, que não tem preço.

“Na prática, unimos o que há de mais avançado em sistemas de autodefesa. Em parceria com a Intelbras, combinamos barreiras perimetrais e sensores inteligentes com geradores de neblina de última geração, equipados com softwares e lógicas de resposta contra invasões e roubos. O sistema conta ainda com controle local e remoto, integração a neutralizadores e sirenes de alta potência, que operam em diferentes modos. Quem ganha é o setor logístico, que passa a dispor de um novo patamar de proteção para suas bases”, detalha Camargo.

Com a adoção dessas soluções, a segurança logística deixa de ser apenas uma camada reativa e se torna uma estratégia ativa de proteção, capaz de prevenir invasões, proteger mercadorias e garantir a continuidade das operações. Para o setor logístico, isso significa não apenas reduzir perdas e riscos, mas também assegurar a confiança dos clientes e a reputação das empresas, mostrando que investir em tecnologia de ponta é cada vez mais essencial em um mercado em constante expansão.



