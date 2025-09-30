Contabilidade fortalece gestão em empresas de serviços

A contabilidade especializada tem papel relevante na gestão de empresas de serviços, setor que responde por cerca de 70% da economia brasileira, segundo o governo federal. Ao estruturar controles sobre contratos, margens e tributos, a contabilidade contribui para que as empresas mantenham previsibilidade financeira e capacidade de adaptação em um mercado competitivo.

Um dos focos principais é a gestão de contratos. O acompanhamento detalhado de receitas e custos por projeto ou cliente permite identificar margens, avaliar a lucratividade e tomar decisões sobre a continuidade ou renegociação de acordos.

A apuração correta do ISS, imposto de competência municipal, e a escolha do enquadramento tributário mais adequado são determinantes para a competitividade. Uma tributação inadequada pode reduzir margens ou expor a empresa a riscos fiscais.

Relatórios adaptados ao setor permitem monitorar indicadores como horas produtivas, taxa de ocupação de equipe e custo de oportunidade, auxiliando na alocação eficiente de recursos.

“O acompanhamento específico de contratos e margens mantém competitividade e rentabilidade”, afirma Adriana Matos, COO da Person Consultoria. Com essa base, a gestão pode ajustar preços, rever pacotes de serviços e planejar expansões com segurança.

A contabilidade setorial também oferece suporte no cumprimento de obrigações acessórias e no controle de obrigações trabalhistas ligadas a equipes operacionais.

“Em um mercado altamente competitivo e sensível a variações de demanda, a contabilidade especializada para serviços se torna uma aliada para manter a estabilidade financeira, preservar margens e sustentar a competitividade no longo prazo”, conclui Adriana Matos.

