Meeting Brasil 2025 consolida expansão internacional

Com edições realizadas em sete países da Europa e América Latina, o Meeting Brasil 2025, organizado pela Expan Mais, consolidou-se como a principal ponte internacional de negócios, cultura e promoção turística do Brasil no exterior. A edição, considerada a mais ambiciosa até hoje, impactou diretamente mais de 1.600 profissionais do setor de turismo, promoveu 79 capacitações presenciais e realizou 2.859 reuniões de negócios entre destinos brasileiros e operadores internacionais.

Meeting Brasil 2025: presença internacional na Europa e América Latina

O circuito internacional do Meeting Brasil 2025 começou com força total, promovendo a imagem do Brasil como destino de diversidade, experiências e oportunidades em dois continentes estratégicos: Europa e América Latina. Em sua etapa europeia, o evento passou por Porto (Portugal) e Madri (Espanha), promovendo 22 capacitações com operadores, agentes de viagens e parceiros locais. Já na América Latina, entre os dias 4 e 13 de agosto, percorreu cinco países — Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina e Colômbia — com 57 capacitações presenciais e uma intensa agenda de negócios.

Ao todo, foram quase 80 encontros com profissionais do turismo, autoridades e imprensa, integrando ações presenciais e experiências imersivas. Um dos destaques foi o Lounge Experiência Brasil, espaço temático que proporcionou vivências sensoriais por meio de tecnologia 360º, vídeos imersivos e degustações gastronômicas. Representantes de destinos consolidados e emergentes, setor privado, companhias aéreas e receptivos participaram ativamente, reforçando a presença brasileira nos catálogos e campanhas de operadoras internacionais e fortalecendo o posicionamento do Brasil como destino de alto valor emocional, cultural e comercial.

Números que consolidam o sucesso da edição

Segundo os dados do relatório do Meeting Brasil, a edição 2025 reuniu:

15 destinos brasileiros participantes, incluindo estados e municípios

73 empresas brasileiras do setor turístico

74 operadoras internacionais

10 companhias aéreas

79 capacitações realizadas (22 na Europa + 57 na América Latina)

2.859 reuniões de negócios B2B (empresas do Brasil com Operadores Internacionais)

Mais de 1.600 profissionais de turismo capacitados

Presença institucional e apoio internacional

As ações contaram com a presença ativa da Embratur, responsável pelas aberturas oficiais em cada país-sede, reforçando a visão estratégica do governo federal sobre o papel do turismo como vetor de desenvolvimento e imagem internacional do Brasil.

Para Marcelo Freixo, presidente da Embratur, participar do Meeting Brasil representa o compromisso do país com a promoção internacional. “O evento reforça a estratégia de posicionar o Brasil como destino de experiências autênticas e sustentáveis, conectando nossos destinos ao mundo, valorizando o trade turístico local e ampliando mercados emissores”.

O evento também contou com o apoio institucional das Embaixadas do Brasil, associações locais de turismo, além de parcerias locais, consolidando o caráter diplomático e multilateral da iniciativa.

Continuidade das ações: Brasil na FIT Buenos Aires em setembro

Dando sequência ao trabalho iniciado no Meeting Brasil 2025, a equipe da Expan Mais já se prepara para marcar presença na FIT – Feira Internacional de Turismo da América Latina, que acontece em setembro, em Buenos Aires e na ocasião contará com espaços dedicados para os clientes parceiros e uma agenda comercial e social intensa, reafirmando o compromisso de manter ativa a promoção do país como destino turístico estratégico junto ao mercado latino-americano.



O mês de setembro está movimentado para a Expan Mais, reflexo direto da quantidade de eventos internacionais. Ainda nesse período, será realizada a quarta etapa do RoadShow Pernambuco, que vem impactando mercados por onde passa. Com essa nova edição, o projeto alcançará a marca de 14 eventos realizados em países da América Latina e Europa. Diogo Beltrão, Diretor de Marketing da EMPETUR, destaca o sucesso do ano de 2025 para a promoção turística de Pernambuco: “Realizamos dezenas de ações relevantes, tanto no exterior quanto no Brasil, e a parceria com a Expan Mais / Meeting Brasil foi essencial para que atingíssemos resultados tão expressivos.”

Durante a FIT Buenos Aires, o RoadShow de Mato Grosso também marcará presença, promovendo as belezas do Pantanal brasileiro. A ação contará com uma ativação especial dentro do estande do Meeting Brasil, e um evento exclusivo com operadores e agentes de viagens da capital argentina.

Logo após a FIT, tem início o RoadShow Santa Catarina, que levará o melhor do Sul do Brasil para o público argentino. As cidades de Córdoba e Rosário serão palco das ações, que continuam em novembro na Colômbia, Panamá e México, com o apoio da Copa Airlines. Catiane Seif, Secretária de Turismo de Santa Catarina, celebra a iniciativa: “Nosso estado de Santa Catarina se posiciona como um destino de excelência para diversos públicos durante todas as estações do ano, e realizar o RoadShow Santa Catarina é uma estratégia chave para mostrar o melhor que temos”

Meeting Brasil celebra a sua centésima edição

Com a realização dos eventos em 2025, o Meeting Brasil atinge a marca histórica de 100 eventos promovidos desde sua criação em 2008. “É com grande alegria que celebramos o sucesso do Meeting Brasil 2025, que bateu recordes e nos leva ao auge em 2026 com a realização da centésima edição do projeto. Isso confirma que o Meeting Brasil é, hoje, o principal evento da América Latina e da Europa voltado a aproximar o Brasil dos principais operadores internacionais e gerar grandes negócios”, destaca Jair Pasquini, Diretor de Negócios do Meeting Brasil e idealizador da iniciativa.

Sobre o Meeting Brasil

O Meeting Brasil é uma plataforma de promoção internacional do turismo brasileiro com foco em capacitação, relacionamento institucional e geração de negócios. A iniciativa conecta o trade nacional a operadores internacionais por meio de eventos presenciais na América Latina e Europa. Desde sua criação, já contribuiu para o aumento do fluxo de turistas internacionais nos países-sede e é reconhecida como uma das estratégias mais consistentes de inserção do Brasil no mercado global de viagens.