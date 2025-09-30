Subsidiária da AI/R, WEBJUMP acelera migrações do Adobe AEM com engenharia inteligente baseada em IA Generativa

Nova abordagem moderniza sistemas legados, acelera a implantação e aumenta o valor de negócio para clientes corporativos

SAO PAULO, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI/R, AI Revolution Company, anuncia que sua subsidiária WEBJUMP integrou sua plataforma proprietária de IA Generativa, chamada Smart Engineering, aos seus processos de migração para o Adobe Experience Manager (AEM) como serviço em nuvem. Essa inovação foi desenvolvida para migrar e modernizar aplicações de ambientes legados de forma fluida e eficiente, maximizando o desempenho e a adaptabilidade, reforçando o compromisso da AI/R em oferecer soluções inteligentes e escaláveis que potencializam o valor de negócio para clientes corporativos em transformação digital.

Ao adotar IA Generativa para a transição de ambientes desatualizados, a plataforma Smart Engineering utiliza IA para analisar códigos legados, mapear dependências e recomendar melhorias otimizadas para a nuvem, uma abordagem que acelera significativamente as migrações e reduz riscos.

Migrar para o AEM como serviço em nuvem traz benefícios importantes, como escalabilidade automatizada, atualizações contínuas e redução de custos operacionais. Com a profunda expertise da WEBJUMP e ferramentas impulsionadas por IA, as organizações podem prever necessidades de escalabilidade, automatizar ciclos de atualização e otimizar o uso de recursos, resultando em maior eficiência operacional e menores custos.

“Com a nossa solução, os clientes não apenas migram para a nuvem; eles desbloqueiam inovação contínua. Ao aproveitar as capacidades de IA do AEM como serviço em nuvem, é possível simplificar fluxos de trabalho, personalizar experiências e aprimorar a tomada de decisões, tudo isso enquanto se preparam para um futuro digital,” afirma Alisson Aguiar, CTO da WEBJUMP.

Para garantir transições sem interrupções, a WEBJUMP utiliza frameworks com IA que monitoram o progresso da migração em tempo real, identificam possíveis gargalos e recomendam ações corretivas proativamente, entregando uma experiência de migração fluida, bem-sucedida e orientada por valor.

Sobre a WEBJUMP

A WEBJUMP, parte da AI/R, AI Revolution Company, é uma consultoria de destaque especializada em soluções da Adobe Experience Cloud para empresas globais. Como Adobe Platinum Solution Partner, a WEBJUMP combina profundo conhecimento técnico com um serviço ágil e altamente personalizado, ajudando organizações a extrair o máximo valor de seus investimentos digitais. Nossas equipes altamente especializadas desenvolvem estratégias sob medida em áreas como comércio digital, gestão de conteúdo e ativos, personalização, analytics e jornadas do cliente, capacitando líderes de mercado a acelerar o crescimento, otimizar operações e criar experiências digitais excepcionais em escala global.

Sobre a AI/R

AI/R, sediada na Califórnia, é uma empresa de "Agentic AI Software Engineering" que combina seu ecossistema de marcas tecnológicas superespecializadas, plataformas proprietárias de AI e plataformas de parceiros estratégicos para ampliar o potencial da inteligência humana e impulsionar a revolução em todas as indústrias, estabelecendo padrões eficientes de inovação e produtividade empresarial. Incorporando a AI em todos os aspectos do seu negócio, a missão da AI/R é fazer da revolução da AI uma revolução para todos, empoderando o talento humano enquanto eleva os padrões de transformação digital. Let's breathe in the future.

