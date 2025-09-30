WATERFORD, Irlanda, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Minimum Deposit Casinos (MDC) publicou um novo comentário explorando como as recentes mudanças na política tarifária dos EUA podem, silenciosamente, levar ao aumento de taxas para jogadores em cassinos online.

Embora o governo Trump tenha recentemente reduzido tarifas sobre determinadas importações europeias, como veículos elétricos, o ambiente comercial mais amplo continua incerto. O lançamento de novas investigações da Seção 232 sobre equipamentos médicos e industriais estrangeiros sinaliza uma postura protecionista contínua que pode se estender para setores adjacentes, como infraestrutura de nuvem, sistemas de pagamento transfronteiriços e componentes críticos para plataformas de cassinos online.

"A maioria dos jogadores não verá uma nova cobrança surgir da noite para o dia", disse um porta-voz da MDC. “Mas isso não significa que os custos desaparecem. Eles são frequentemente redistribuídos. O aumento de despesas relacionadasàconformidade, licenciamento ou infraestrutura de servidores importados pode pressionar as margens dos processadores. Em muitos casos, isso leva a alterações nas taxas de transação, nas taxas de conversão de moeda ou nos custos da plataforma que afetam sutilmente quanto os jogadores recebem ou gastam durante depósitos e saques.”

Segundo o Peterson Institute for International Economics, os aumentos tarifários nos EUA entre 2018 e 2020 elevaram a taxa média de imposto sobre os produtos afetados em quase 12 pontos percentuais. Mesmo com a flexibilização de algumas tarifas, a volatilidade está levando as empresas a realocar custos de maneiras que podem impactar os consumidores de forma silenciosa.

A análise da MDC alerta operadores e jogadores para que monitorem não apenas os bônus das plataformas e as opções de pagamento, mas também a crescente "camada invisível" de custos promovida por mudanças regulatórias. O grupo prevê que um período prolongado de reequilíbrio geopolítico do comércio pode ampliar o papel de parceiros fintech e soluções de baixo custo, como cartões pré-pagos ou carteiras digitais locais, nas transações de cassinos.

