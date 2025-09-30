Lenovo lança Serviços Avançados de GPU para ajudar a aumentar o desempenho da carga de trabalho de IA em até 30%

Com a demanda por GPUs superando a capacidade de implantação das empresas, a Lenovo lançou hoje os Serviços Avançados de GPU para ajudar os clientes a aumentar o desempenho da carga de trabalho em até 30% e acelerar a adoção da IA.1 As empresas podem obter esses ganhos por meio da implantação e ajuste otimizados de GPUs fornecidos pelos especialistas da Lenovo, com base em avaliações internas de desempenho. Para as empresas, isso representa levar inovações em IA ao mercado com mais rapidez e reduzir custos de infraestrutura, evitando ociosidade de GPUs.

“As empresas estão se movendo rapidamente para operacionalizar a IA, mas muitas ainda enfrentam dificuldades diante da complexidade de implantar a infraestrutura de GPU”, disse Steven Dickens, CEO e analista principal da HyperFRAME Research. “A abordagem da Lenovo enfrenta esse desafio, ajudando as equipes de TI a acelerar a implantação, otimizar o desempenho e escalar com confiança — exatamente o que o mercado precisaàmedida que os casos de uso de IA se tornam cada vez mais comuns.”

Com o aumento da adoção da IA, as empresas precisam de uma infraestrutura de GPU escalável para suportar cargas de trabalho de alto desempenho. Os Serviços Avançados de GPU da Lenovo fornecem suporte orientado para ajudar as empresas a projetar, implantar e operar sistemas baseados em GPU com eficiência. Adotando uma abordagem que prioriza os serviços, a Lenovo permite que as empresas maximizem os investimentos existentes e dimensionem a IA sem ficarem presas a pilhas proprietárias.

“Com especialistas certificados e integração profunda de plataforma, a Lenovo ajuda as empresas a implantar infraestrutura de GPU com mais rapidez e a executar cargas de trabalho com maior confiabilidade, reduzindo riscos e liberando todo o potencial de seus investimentos em IA”, disse Linda Yao, vice-presidente e gerente-geral de Soluções de Nuvem Híbrida e IA da Lenovo.

Os Serviços Avançados de GPU estão alinhados com as soluções validadas Lenovo Hybrid AI Advantage™, como a plataforma Lenovo Hybrid AI 285, permitindo uma implantação escalável — de um único nó a vários — com pilha de software e serviços de IA personalizáveis. Projetados para cargas de trabalho de alto desempenho, como IA generativa, processamento de vídeo em tempo real e criação de conteúdo, esses serviços preenchem lacunas críticas relacionadasàfalta de experiência interna,àcomplexidade da infraestrutura e ao ajuste de desempenho.

Serviços Avançados de GPU: opções flexíveis para cada etapa

Os Serviços Avançados de GPU incluem três opções modulares que podem ser adquiridas individualmente ou combinadas, dando às empresas acesso aos especialistas da Lenovo na etapa que melhor se adaptaàsua jornada de adoção de GPU e evitando um pacote único para todos.

Serviços de Planejamento e Projeto de GPU – Para organizações que estão iniciando sua jornada em IA, este serviço oferece avaliação de cargas de trabalho, dimensionamento de soluções, seleção de tecnologias e planejamento de arquitetura para estabelecer uma base sólida.

– Para organizações que estão iniciando sua jornada em IA, este serviço oferece avaliação de cargas de trabalho, dimensionamento de soluções, seleção de tecnologias e planejamento de arquitetura para estabelecer uma base sólida. Serviços de Implementação de GPU – Para equipes prontas para implantar, os especialistas da Lenovo fornecem documentação da arquitetura, configuração da pilha, orientação para implantação e transferência de conhecimento, garantindo que os sistemas sejam configurados corretamente e com eficiência.

– Para equipes prontas para implantar, os especialistas da Lenovo fornecem documentação da arquitetura, configuração da pilha, orientação para implantação e transferência de conhecimento, garantindo que os sistemas sejam configurados corretamente e com eficiência. Serviços Gerenciados de GPU – Para empresas que já operam IA em produção, este serviço oferece otimização contínua, atualizações e suporte para recuperação, incluindo aplicação de patches e conformidade, em ambientes híbridos e locais com GPU.

As empresas podem acelerar sua jornada de IA com o Lenovo AI Fast Start, identificando e validando rapidamente os casos de uso antes de escalar com confiança para a produção com os Serviços Avançados de GPU.

Impacto comprovado em setores-chave

Os Serviços Avançados de GPU da Lenovo aliviam a carga das equipes de TI, simplificando a implantação e oferecendo um caminho mais rápido e seguro, da fase-pilotoàprodução. Esses serviços foram concebidos para enfrentar desafios comuns em setores nos quais a IA está transformando as operações:

Saúde – diagnósticos assistidos por IA com insights em tempo real ajudam a melhorar a velocidade e a precisão do atendimento ao paciente.

Automotivo – os serviços gerenciados podem otimizar os modelos de IA de ponta que alimentam sistemas de veículos autônomos e conectados.

Mídia e Entretenimento – o ajuste de GPU aprimora a renderização em tempo real e os fluxos de trabalho de produção de conteúdo, permitindo que os criadores ofereçam experiências mais ricas com maior eficiência.

Serviços em Nuvem Cirrascale – reduza o tempo de implantação de GPUs em mais de 40% com a experiência da Lenovo, acelerando a inovação em IA em todos os ambientes dos clientes.

Um histórico comprovado em soluções de GPU de alto desempenho

Os Serviços Avançados de GPU da Lenovo oferecem um compromisso flexível, respaldado por experiência comprovada na otimização da infraestrutura de GPU para desempenho e escalabilidade. Baseados nas plataformas Lenovo ThinkSystem e High-Performance Compute, esses serviços estão no topo dos sistemas Lenovo ricos em GPU, garantindo que os clientes maximizem seus investimentos em hardware sem ficarem presos a uma única plataforma.

A Lenovo também traz liderança incomparável em computação avançada, classificada como a fornecedora número 1 de supercomputadores por sete anos consecutivos2, número 1 em confiabilidade de servidores x86 e entre as melhores em segurança.3 Essa base confiável garante que as empresas possam dimensionar a infraestrutura de IA com confiança.

Descubra como os Serviços Avançados de GPU da Lenovo podem ajudar as empresas a simplificar o gerenciamento e dimensionar a IA com confiança em: http://lenovo.com/us/en/Solutions/Hybrid_Cloud_Services/GPU_Advanced_Services.

[1] Com base em avaliações internas da Lenovo sobre implantação e ajuste otimizados de GPU.

[2] Liderança em supercomputação: a Lenovo continua sendo a fornecedora número 1 de supercomputadores do mundo em número de sistemas na lista TOP500 de junho de 2025. Consulte as estatísticas da lista TOP500 e a participação dos fornecedores; a Lenovo também reafirmou sua posição de número 1 na ISC 2025.

[3] Confiabilidade e segurança do servidor x86 — Estudos independentes da ITIC relatam que os servidores Lenovo ThinkSystem x86 têm o melhor tempo de atividade por 11 anos consecutivos (último relatório referenciado em fevereiro de 2025) e estão entre as plataformas mais seguras na pesquisa de segurança de servidores da ITIC de 2025. Consulte o resumo da LenovoPress ITIC e a cobertura da pesquisa de segurança da ITIC de 2025; um resumo adicional da pesquisa de 2024 também confirma a liderança.

