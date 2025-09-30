Influenciadores: Altos Bufos discute temas de tecnologia
O mercado digital ampliou os formatos para criadores de conteúdo. Nesse cenário, o programa Altos Bufos, de Eldo Gomes, estreia com foco em tecnologia, turismo e temas em alta na internet.
Produzido e apresentado por Eldo Gomes (@EldoGomes), o quadro está disponível no Instagram, YouTube e Tiktok, com atualizações frequentes. A proposta é utilizar elementos da linguagem televisiva em vídeos curtos, voltados para o consumo em dispositivos móveis. O conteúdo aborda temas recorrentes como viagens, eventos de tecnologia e notícias em alta, com apuração realizada pelo próprio apresentador.
O Altos Bufos opera como um produto de jornalismo digital, com estrutura técnica voltada para distribuição multiplataforma. A produção considera aspectos como frequência de publicação, formato responsivo e engajamento por meio de interações nas redes. A estratégia busca alcançar públicos diversos, utilizando canais que operam com vídeos em formato vertical.
Entre os influenciadores que atuam com foco em tecnologia e inovação, Eldo Gomes distribui o programa Altos Bufos em diversas mídias sociais. A produção utiliza linguagem televisiva adaptada ao ambiente digital e aplica práticas de jornalismo multiplataforma, com apuração direta e estrutura independente.
