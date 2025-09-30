Assine
Influenciadores: Altos Bufos discute temas de tecnologia

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
30/09/2025 09:57

Influenciadores: Altos Bufos discute temas de tecnologia crédito: DINO

O mercado digital abriu um leque de possibilidades para os criadores de conteúdo. E, está em alta, falar de tecnologia, turismo e temas que circulam com intensidade na internet. Nesse cenário, o programa Altos Bufos passou a integrar a grade de conteúdos distribuídos em redes sociais, com foco em formatos verticais e linguagem adaptada ao ambiente digital.

Produzido e apresentado por Eldo Gomes (@EldoGomes), o quadro está disponível no Instagram, YouTube e Tiktok, com atualizações frequentes. A proposta é utilizar elementos da linguagem televisiva em vídeos curtos, voltados para o consumo em dispositivos móveis. O conteúdo aborda temas recorrentes como viagens, eventos de tecnologia e notícias em alta, com apuração realizada pelo próprio apresentador.

O Altos Bufos opera como um produto de jornalismo digital, com estrutura técnica voltada para distribuição multiplataforma. A produção considera aspectos como frequência de publicação, formato responsivo e engajamento por meio de interações nas redes. A estratégia busca alcançar públicos diversos, utilizando canais que operam com vídeos em formato vertical.

Entre os influenciadores que atuam com foco em tecnologia e inovação, Eldo Gomes distribui o programa Altos Bufos em diversas mídias sociais. A produção utiliza linguagem televisiva adaptada ao ambiente digital e aplica práticas de jornalismo multiplataforma, com apuração direta e estrutura independente.



Website: https://www.eldogomes.com.br/solocastaltosbufos/

