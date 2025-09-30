Conferência da Universidade Hamad Bin Khalifa lidera diálogo global sobre o futuro da ética da IA

A conferência da Universidade Hamad Bin Khalifa (HBKU) intitulada AI Ethics: The Convergence of Technology and Diverse Moral Traditions (Ética da IA: a convergência da tecnologia e das diversas tradições morais, em português) foi encerrada com um apelo por uma estrutura unificada e culturalmente inclusiva para a Inteligência Artificial (IA). Realizado no Catar, este evento crucial marcou um marco no discurso em torno da IA e suas implicações éticas.

A conferência reuniu acadêmicos internacionais de renome, formuladores de políticas, especialistas da indústria de tecnologia, especialistas em ética e outros. Suas contribuições destacaram o interesse multidisciplinar em soluções colaborativas que alinhem a IA com a diversidade das tradições morais. O diálogo também gerou novas parcerias intersetoriais para impulsionar a inovação e moldar o futuro do campo. Seis áreas temáticas — saúde, planejamento urbano, segurança, educação, finanças e futuro do local de trabalho — ressaltaram a necessidade imperativa de integrar considerações éticasàadoção da IA em todos os setores.

Embora cada um desses temas tenha desencadeado uma série de conversas instigantes, um dos debates mais oportunos examinou o uso da IA ??em conflitos armados, destacando as dimensões jurídicas, éticas e políticas dos Sistemas de ApoioàDecisão por Inteligência Artificial no âmbito do Direito Internacional Humanitário. A crescente influência da IA ??nos valores humanos e nas escolhas éticas em situações complexas foi ainda mais enfatizada nas relações médico-paciente na era da IA. As discussões revelaram os profundos desafios éticos na salvaguarda da confiança, da autonomia e da dignidade humana.

Após dois dias de diálogos produtivos, a conferência gerou recomendações para um futuro da IA alinhado com os diversos panoramas morais de todas as sociedades globais. Para isso, é necessário um arcabouço abrangente que vá além da discussão predominantemente ocidental, avançando para uma compreensão justa, equilibrada e globalmente inclusiva de todas as características culturais e morais.

O evento também pediu uma maior integração das tecnologias e métodos de IA nas áreas de foco para preparar as futuras gerações. Isso deve ser acompanhado pelo alinhamento de estruturas políticas internacionais, a fim de promover o impacto positivo das tecnologias emergentes enquanto se enfrentam os possíveis riscos.

A conferência sobre Ética da IA serviu como ponto de encontro para conversas diversas e voltadas para o futuro dentro do discurso global sobre inteligência artificial. Atuando como articuladora e centro de conhecimento para discussões impactantes, a HBKU também posiciona as instituições educacionais como agentes significativos na promoção de soluções fundamentadas em pesquisa para os desafios globais.

