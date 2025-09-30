Microplásticos no ar: estudo global revela níveis alarmantes de exposição diária

O projeto PlasticDustCloud, um estudo global conduzido pela rede Eurofins Environment Testing revelou uma poluição alarmante por microplásticos no ar, com taxas de deposição de até 1.300 microplásticos por metro quadrado por dia (/m2 /dia). Com amostras coletadas em 12 locais, em 9 países de 3 continentes, essa pesquisa global mostra como os microplásticos estão presentes de forma constante no ar que respiramos todos os dias.

Microplásticos, definidos como partículas menores que 5 mm, agora são onipresentes no meio ambiente. Estudos toxicológicos recentes indicam que eles podem representar riscosàsaúde humana e ao ambiente, aumentando a preocupação global.

Pesquisa, resultados e metodologia

Em meados de 2024, foram coletadas amostras usando uma metodologia harmonizada de deposição em áreas urbanas de Melbourne (AU), Budapeste (HU), Bergen (NO), Gijón (ES), Rovaniemi (FI), Aabybro (DK), Barneveld (NL), Northampton (UK), Sacramento e South Bend (EUA). Locais rurais em Pelkosenniemi (FI) e Alta (NO) forneceram amostras de referência para comparação.

As amostras foram preparadas e analisadas em todos os laboratórios da Eurofins Environment Testing que realizam testes de microplásticos, utilizando uma série de tecnologias de detecção de ponta, incluindo tecnologias espectroscópicas (FTIR, LDIR, Raman) e termoanalíticas (Pirólise-GC/MS, TED-GC/MS). Protocolos rigorosos de QA/QC foram aplicados em todo o processo.

Os resultados mostraram que as taxas de deposição variaram de acordo com o local e o método de detecção, indo de 1.250 partículas/m2 /dia em Barneveld (NL) até 3.110 μg/m2 /dia em Bergen (NO), usando tecnologias espectroscópicas e termoanalíticas, respectivamente. Polietileno e polipropileno foram os polímeros mais comuns, refletindo as tendências globais de produção de plásticos. Partículas provenientes do desgaste de pneus chegaram a 304 μg/m²/dia, indicando que o tráfego rodoviário é um contribuidor importante para a presença de microplásticos no meio ambiente. A maioria das partículas detectadas tinha menos de 100 μm, dentro da fração respirável. Foram observadas diferenças significativas mesmo entre pontos de coleta adjacentes e usando o mesmo método de análise, ressaltando a distribuição heterogênea de microplásticos no ar. Esses resultados contribuem com dados essenciais, demonstrando que a poluição por microplásticos afeta a qualidade do ar globalmente e destacando a necessidade de ações internacionais coordenadas. O relatório completo está disponível em: plasticdustcloud.com

Sobre a rede Eurofins Environment Testing

A rede de laboratórios Eurofins Environment Testing contribui para um ambiente limpo e seguro, oferecendo serviços de testes laboratoriais, monitoramento e consultoria líderes de mercado para uma ampla variedade de empresas industriais, consultores ambientais, contratantes, varejistas e autoridades governamentais.

Acesse: https://www.eurofins.com/environment-testing/

