Dentalis obtém 5 selos VOHC®, se posicionando para expandir em saúde animal a nível mundial

A Dentalis Animal Health Inc. sente orgulho de anunciar uma conquista histórica na odontologia veterinária: a empresa recebeu cinco prestigiados Selos de Aprovação do Veterinary Oral Health Council (VOHC®), abrangendo seus palitos caninos, creme dental e produtos combinados.

Este marco estabelece a Dentalis como líder mundial em cuidados bucais de animais de estimação, com soluções eficazes, sabor agradável e escaláveis ??para cães de todos os portes.

As aprovações incluem:

Palitos caninos Dentalis (em 20 e 30 g): Palitos dentais naturais extremamente palatáveis, premiados com o Selo VOHC®, respaldados por dados científicos e posicionados como os melhores da categoria em cuidados com a saúde bucal veterinária.





Creme dental Dentalis: Apenas o segundo creme dental reconhecido pela VOHC®, que define um novo padrão em cuidados com a saúde bucal veterinária.





Produtos combinados Dentalis (creme dental + palito dental em ambos os pesos): Os primeiros e únicos produtos combinados a receber o selo VOHC®, demonstrando eficácia incomparável em cuidados odontológicos multimodais.

Devido aos dados clínicos obtidos, todos os três produtos têm o potencial de serem os melhores da categoria em cuidados com a saúde bucal de animais de estimação.

"Obter cinco selos VOHC® é uma conquista extraordinária para nossa equipe e uma poderosa validação de nosso enfoque baseado na ciência", disse Kevin McDonnell, Presidente da Dentalis Animal Health. "Estamos orgulhosos de oferecer inovações que elevam o padrão da saúde bucal de animais de estimação ao redor do mundo."

Com estas conquistas, a Dentalis não apenas reforça seu compromisso com o bem-estar animal, mas também define um novo padrão de alto nível em soluções de saúde bucal veterinária.

Sobre a Dentalis Animal Health

A Dentalis está dedicada a promover o bem-estar dos animais de estimação mediante tecnologias inovadoras e baseadas na ciência para cuidados bucais que melhoram a saúde, prolongam a vida e aumentam o vínculo entre seres humanos e animais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250926915917/pt/

Mídia: David Hauptman

Diretor Executivo da Dentalis Animal Health Inc.

E-mail: david@dentalis.ca

Tel.: +1 (514) 578-0345

Site: www.dentalis.ca