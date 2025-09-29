Kao reformula estratégia de Divisões de Cosméticos para acelerar o crescimento

Em 19 de setembro de 2025, a Kao Corporation (TÓQUIO:4452) anunciou uma reformulação de sua estratégia de Divisões de Cosméticos para acelerar o crescimento. Posicionada como uma importante impulsionadora de crescimento no Grupo Kao, a Divisão de Cosméticos tem como meta alcançar vendas líquidas de 400 bilhões de ienes e uma margem operacional de 15% no prazo mais curto possível após 2030. Como um marco para essa ambição e em alinhamento com o plano de gestão de médio prazo “K27”, a Kao buscará um conjunto de iniciativas estratégicas para impulsionar uma maior expansão.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250928028017/pt/

Six focus brands of Kao Cosmetics

A Kao dividirá as seis marcas preparadas para o crescimento global em três modelos distintos de expansão internacional, aprimorando o posicionamento da marca e aumentando a competitividade no mercado global.

Aproveitando seus vastos recursos tecnológicos como fabricante diversificado de produtos químicos, a Kao aplicará suas tecnologias exclusivas em todas as categorias e marcas.

Ao integrar a experiência humana com a IA, a empresa maximizará as capacidades de vendas, otimizará ainda mais a gestão da cadeia de abastecimento e reduzirá os custos fixos para fortalecer sua base de negócios.

Estratégia de crescimento para seis marcas prioritárias

A Kao posicionará SENSAI, MOLTON BROWN, KANEBO, SOFINA, Curél e KATE como suas marcas globais em destaque para crescimento. A empresa acelerará a expansão no exterior em mercados onde essas marcas atendem às necessidades dos consumidores e podem aproveitar os amplos recursos e experiência da Kao.

Modelo de origem japonesa:

A Curél, marca número um do Japão em cuidados para peles sensíveis*1, está acelerando sua expansão no mercado europeu. Com mais de 40 anos de experiência no cuidado de peles secas e sensíveis e mais de 25 anos de pesquisa em ceramidas, a Curél chegouàEuropa em 2019 e, desde então, vem conquistando forte adesão. No primeiro semestre de 2025, as vendas no Reino Unido aumentaram 70% em relação ao ano anterior, destacando a forte demanda. Aproveitando a eficácia comprovada de seus “cuidados com ceramida”, a Kao expandirá a presença da Curél nas lojas da Europa em seis vezes, com a meta de gerar 50% das vendas totais da marca fora do Japão até 2027.

*1 INTAGE SRI+ Mercado de cuidados para pele sensível – Participação de valor, julho de 2024 a junho de 2025

Modelo de origem europeia:

A Kao está expandindo suas marcas de luxo SENSAI e MOLTON BROWN, ambas com uma estética e filosofia distintas que têm forte repercussão entre os consumidores do segmento de luxo na Europa. A estratégia agora se concentra em capturar o crescimento no mercado de luxo asiático em rápida expansão. Por meio de “operações integradas” que gerem a Ásia como um único mercado para compradores globais, a Kao planeja aumentar as vendas da SENSAI na Ásia (incluindo o Japão) em 150% e as da MOLTON BROWN em 100% até 2027, em relação aos níveis de 2024.

Modelo asiático:

Este modelo adapta os valores da marca desenvolvidos no Japão às características únicas dos mercados asiáticos. A Tailândia, com sua forte afinidade cultural com o Japão em áreas como maquiagem e anime, será o mercado-piloto. A Kao dará foco às marcas KANEBO e KATE para traçar um plano de sucesso no lançamento regional, com a meta de elevar as vendas na Tailândia em 150% até 2027 em relação aos níveis de 2024. Paralelamente, a Kao reposicionará a SOFINA, unificando suas submarcas sob a marca principal. Fundada em 1982, a SOFINA consolidou uma forte presença no Japão com sua abordagem científica em cuidados com a pele e maquiagem. Até 2027, a Kao planeja aumentar as vendas da SOFINA na Ásia (exceto Japão) em cerca de 50%.

Melhorando a solidez por meio do aumento do poder de lucro e da otimização dos custos fixos

A Kao reforçará a lucratividade e o crescimento de longo prazo ao concentrar recursos em seis marcas principais, ao mesmo tempo em que fortalece a base dos negócios.

A empresa planeja aplicar suas tecnologias fundamentais em diversas marcas e categorias. Ao integrar seus amplos ativos tecnológicos — abrangendo dermatologia, biociência, produtos químicos e processos de produção — a Kao realizará investimentos eficazes por meio do compartilhamento de diferenciais tecnológicos robustos. Essa estratégia é exclusiva de um fabricante químico diversificado como a Kao.

Além disso, ao aproveitar a experiência de sua força de trabalho e incorporar capacidades digitais e inteligência artificial, a Kao pretende maximizar o potencial de vendas e aprimorar a eficiência da gestão da cadeia de suprimentos. Isso resultará em novas reduções de custos fixos e estabelecerá uma estrutura de negócios mais resiliente.

Liderança e visão

Essas iniciativas serão lideradas por Tomoko Uchiyama, diretora-executiva e presidente da Divisão Global de Cuidados com o Consumidor – Cosméticos, que assumiu o cargo em janeiro de 2025. Tendo transformado com sucesso a divisão de cuidados capilares da Kao, Uchiyama agora aplicará sua experiência para impulsionar o crescimento e a renovação da Divisão de Cosméticos.

Uchiyama comentou:

“Nossa Divisão de Cosméticos tem a flexibilidade de responder às mudanças do tempo eàdinâmica do mercado com um portfólio diversificado de marcas. Ao combinar essa agilidade com a ampla e sólida base do Grupo Kao, seremos pioneiros dentro da empresa no avanço da globalização e no fortalecimento da nossa expertise. Para isso, adotaremos uma estratégia centrada em seis marcas, com o objetivo de estabelecer uma base sólida de lucros até 2027, por meio de iniciativas de crescimento e reformas estruturais. A partir dessa base, buscaremos um crescimento sustentável de longo prazo, almejando alcançar o ‘Global Sharp Top’ (algo como Liderança Global de Excelência, em português) com um portfólio de marcas que une evidências científicas e beleza sensorial.”

Sobre a Kao

A Kao é uma empresa japonesa que atua na fabricação de produtos de higiene pessoal e doméstica, cosméticos e especialidades químicas. Desenvolve produtos e serviços de alto valor agregado que promovem o cuidado e enriquecem a vida das pessoas e do planeta. Por meio de marcas conhecidas, como o detergente para roupas Attack , os cuidados com a pele Bioré e Jergens , os produtos de higiene feminina Laurier , os cosméticos Curél , SENSAI e MOLTON BROWN , e os produtos capilares Oribe , a Kao está presente no dia a dia de milhões de pessoas na Ásia, Américas, Europa, Oriente Médio e África. Além disso, com sua divisão de especialidades químicas, que atende a uma ampla gama de setores industriais, a Kao registra vendas anuais de aproximadamente 1,63 trilhão de ienes. A empresa emprega cerca de 32.600 colaboradores em todo o mundo e possui mais de 130 anos de história pautada pela inovação. Como fornecedora de produtos utilizados diariamente, o Grupo Kao reconhece sua responsabilidade em minimizar ativamente a pegada ambiental de seus produtos ao longo de todo o ciclo de vida. Essa diretriz está incorporadaàsua estratégia de ESG, o Kirei Lifestyle Plan, lançada em 2019.

Para informações adicionais, visite o site do Grupo Kao.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250928028017/pt/

As consultas da mídia devem ser encaminhadas para:

Relações públicas

Kao Corporation

corporate_pr@kao.com