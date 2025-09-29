Axis Communications apresenta as mais recentes tecnologias multissensoriais para uma segurança mais inteligente na Global Security Exchange de 2025

A Axis Communications, líder do setor em vigilância por vídeo, anunciou hoje as últimas novidades em seu catálogo durante o Global Security Exchange (GSX) 2025, no Centro de Convenções Ernest N. Morial, em Nova Orleans, Louisiana. Desenvolvida para suprir a crescente demanda por sistemas mais inteligentes e conectados, a nova oferta abrange uma câmera PTZ bispectral, que integra imagens térmicas e visuais, câmeras bullet com tecnologia de IA, dois radares de última geração com campos de detecção de 180° e 270°, além de um sensor autônomo de qualidade do ar com capacidade de áudio bidirecional. Equipadas com o sistema em chip ARTPEC-9, as novas câmeras e radares oferecem análises avançadas e processamento de borda seguro, enquanto o sensor de qualidade do ar amplia as funcionalidades da Axis para além do vídeo, chegando também ao monitoramento ambiental. Estas inovações mais recentes reforçam o empenho contínuo da Axis em oferecer aos seus clientes soluções inteligentes e fundamentadas em dados que aprimoram a consciência situacional e melhoram as operações.

Conforme as exigências de segurança se tornam mais complexas e interligadas, as empresas buscam soluções que transcendem a vigilância convencional — alternativas que combinam múltiplas tecnologias de detecção, operam com eficiência na borda e se integram de forma harmoniosa aos sistemas operacionais e de TI. As mais recentes tecnologias da Axis espelham essa mudança, com novos aparelhos multissensoriais que utilizam dados térmicos, visuais, de radar, de áudio e ambientais para aprimorar a conscientização e a tomada de decisões em tempo real. Desenvolvidas em uma plataforma aberta, estas inovações proporcionam auxílio a implantações expansíveis e prontas para o futuro em cenários de segurança física, TI e TO cada vez mais integrados.

“Expandir os limites do que é possível em tecnologia de segurança é imprescindível para o nosso DNA, mas sempre fazemos isso pensando em nossos clientes”, afirmou Fredrik Nilsson, vice-presidente das Américas da Axis Communications. “Sejam análises fundamentadas em IA na borda, compressão AV1 para redução da largura de banda, ou dispositivos como o nosso novo sensor de qualidade do ar, que combina detecção ambiental, análise de áudio e alertas visuais, essas inovações são projetadas para enfrentar os desafios atuais e, ao mesmo tempo, preparar os clientes para o futuro.”

A Axis convida os participantes do GSX 2025 a visitar o estande nº 1327 no Ernest N. Morial Convention Center em Nova Orleans, de 29 de setembro a 1º de outubro, para explorar seu amplo portfólio, assim como suas soluções recém-anunciadas, incluindo:

Câmera PTZ Bispectral AXIS Q6411-LE

Câmera térmica e visual multifuncional com tecnologia de IA

A câmera PTZ bispectral AXIS Q6411-LE é um equipamento multifuncional que combina uma câmera térmica para detecção e verificação confiáveis, ??24 horas por dia, 7 dias por semana, em todas as condições de clima e iluminação, e uma câmera PTZ visual com um sensor de 1⁄2 pol. de alta sensibilidadeàluz. Desenvolvida com base no ARTPEC-9, ela conta com uma Unidade de Processamento de Aprendizado Profundo (DLPU) para realizar funcionalidades e análises avançadas na borda, incluindo a pré-instalação do AXIS Object Analytics para o fluxo visual, que permite detectar, classificar, monitorar e contar pessoas, veículos e tipos de veículos. Também é compatível com o AXIS Perimeter Defender, permitindo a detecção e a classificação térmica confiáveis em longas distâncias. Além disso, o Axis Edge Vault, uma plataforma de segurança cibernética baseada em hardware, protege o dispositivo e oferece armazenamento e operações seguras de chaves com certificação FIPS 140-3 Nível 3.

Os principais recursos incluem:

Câmera térmica QVGA de 7 mm

Sensívelàluz, visual de 2 MP com zoom óptico de 31x

Lightfinder 2.0, Forensic WDR e OptimizedIR

Custos de armazenamento reduzidos com codec AV1

Equipada com análises avançadas baseadas em IA

Segurança cibernética incorporada com o Axis Edge Vault

*A câmera PTZ bispectral AXIS Q6411-LE estará disponível nos canais de distribuição da Axis no quarto trimestre de 2025.

Câmeras Bullet AXIS P1475/85-LE e AXIS P1487/88-LE

Câmeras bullet robustas com tecnologia de IA oferecem desempenho incomparável

Estas quatro câmeras tipo bullet de última geração, equipadas com IA, oferecem excelente qualidade de imagem e detalhes forenses. A AXIS P1475-LE e a AXIS P1485-LE oferecem 2 MP, enquanto a AXIS P1487-LE e a AXIS P1488-LE oferecem 5 MP e 8 MP, respectivamente. Além disso, a AXIS P1488-LE inclui um sensor grande de 1/1,2 pol. para garantir desempenho consistente mesmo com pouca luz.

Estas câmeras de alto desempenho contam com a tecnologia OptimizedIR, para vigilância em escuridão a uma distância de até 50 m (164 pés). Além disso, o Axis Zipstream com suporte para AV1, H.264 e H.265 reduz significativamente a necessidade de largura de banda e espaço para armazenamento, além dos custos, sem comprometer a qualidade da imagem. Desenvolvidas com base no ARTPEC-9, essas câmeras oferecem um desempenho otimizado e possibilitam a execução de aplicações analíticas impressionantes na borda. Por exemplo, elas vêm com o AXIS Object Analytics pré-instalado para detectar, classificar, monitorar e contabilizar pessoas, veículos e tipos de veículos.

Os principais recursos incluem:

Excelente qualidade de imagem em vídeos de até 8 MP

Custos de armazenamento reduzidos com codec AV1

Equipada com análises avançadas baseadas em IA

Robusta e resistente a impactos

Segurança cibernética integrada com o Axis Edge Vault

Estas câmeras resistentes a impactos, com classificações IK10, IP66, 67 e NEMA 4X, são adequadas para uso externo e suportam temperaturas extremas. Podem ser alimentadas por CC e PoE para redundância de energia. Além disso, o Axis Edge Vault, uma plataforma de segurança cibernética baseada em hardware, protege o dispositivo e oferece armazenamento e operação seguros de chaves com certificação FIPS 140-3 Nível 3.

*As câmeras Bullet AXIS P1475/85-LE e AXIS P1487/88-LE serão disponibilizadas nos canais de venda da Axis no quarto trimestre de 2025.

Sensor de qualidade do ar AXIS D6310

Sensor de qualidade do ar avançado e autônomo para monitoramento e alertas ambientais internos

O sensor de qualidade do ar AXIS D6310 é um dispositivo autônomo que auxilia no monitoramento e gerenciamento de ambientes internos, identificando inúmeros poluentes do ar, incluindo vaporização e fumaça. Quando os limites são excedidos, ele pode acionar respostas automatizadas para ação imediata.

Desenvolvido com o AXIS OS e uma plataforma aberta, ele se ajusta facilmente aos dispositivos Axis pelo pareamento de ponta a ponta, além de oferecer suporte a sistemas de terceiros para uma implementação flexível. Possui passagem PoE, alto-falante e microfone integrados para comunicação bidirecional e o AXIS Audio Analytics pré-instalado para insights baseados em IA. Também é compatível com o AXIS Audio Manager Pro para agendamento por zona e entrega de conteúdo.

Os dados estão disponíveis em tempo real por meio de um fluxo virtual, possibilitando que os usuários acompanhem as medições ao vivo com um navegador da web ou VMS — dispensando a necessidade de licenças ou tarifas de processamento adicionais. Isso garante a conformidade com as regulamentações sobre vaporização e fumaça, possibilitando a tomada de decisões de longo prazo, fundamentadas em dados. Pensando na privacidade, tanto o microfone quanto a análise de áudio podem ser desligados de forma definitiva. O dispositivo possui classificação IK08, é resistente a vandalismo e inclui um sensor PIR que ajuda na detecção de presença, além de contar com quatro LEDs multicoloridos para alertas visuais instantâneos.

Os principais recursos incluem:

Dispositivo autônomo tudo-em-um

Detecção de vaporização e fumaça

Medição da qualidade do ar interno (QAI)

Fácil de integrar e acessar dados

Alertas visuais e comunicação bidirecional

*O sensor de qualidade do ar AXIS D6310 estará disponível nos canais de distribuição da Axis no quarto trimestre de 2025.

Radares AXIS D2122/23-VE

Soluções multicamadas oferecem classificação precisa com tecnologia de IA em áreas amplas

O radar AXIS D2122-VE oferece um amplo campo de detecção horizontal de 180°, sendo perfeito para instalação em paredes ou cercas. Ele é capaz de identificar seres humanos a uma distância de até 140 m (460 pés) em uma área de 20.000 m² (215.300 pés²). O Radar AXIS D2123-VE, por outro lado, oferece um impressionante campo de detecção horizontal de 270°, podendo identificar humanos em uma área de 30.000 m² (323.000 pés²). Ideal para montagem em postes ou cantos. Os dois radares utilizam zonas exclusivas de detecção e reconhecimento em formato de caixa para facilitar o planejamento da área coberta e a concepção do sistema.

Estes radares funcionam como dispositivos autônomos ou integrados com câmeras ARTPEC-9 PTZ específicas, oferecendo operações ininterruptas com verificação visual precisa e monitoramento automático. Tal integração também viabiliza a tecnologia de fusão de radar e vídeo, na qual as análises de radar alimentadas por IA são combinadas com análises de vídeo na câmera PTZ para reduzir a ocorrência de alarmes falsos. Os dois dispositivos são conectados por meio de pareamento de radar de ponta a ponta, e todas as configurações são gerenciadas pela câmera. Assim sendo, são exigidos apenas um endereço IP e uma licença VMS. Também é possível configurar a verificação dupla, na qual tanto o radar quanto a análise de vídeo precisam validar a detecção e a classificação antes de acionar um evento. Esta abordagem de múltiplas camadas resulta em máxima eficiência, com dados mais aprimorados e melhores ferramentas de tomada de decisão para profissionais de segurança e pessoal operacional.

Os principais recursos incluem:

Excelente campo de detecção horizontal de 180°/270°

Classificação de objetos em áreas amplas

Zonas de detecção e reconhecimento em formato de caixa para cobertura eficiente

Integração profunda com câmeras PTZ selecionadas

Possibilidade de tecnologia de fusão radar-vídeo

*Os radares AXIS D2122/23-VE estarão disponíveis nos canais de distribuição da Axis no primeiro trimestre de 2026.

Cada uma dessas novas soluções será demonstrada, juntamente com outros produtos mais recentes da Axis, no estande nº 1327 da GSX 2025. Para mais informações sobre a Axis Communications e todo o seu portfólio de soluções de rede inteligente, visitewww.axis.comou entre em contato com um representante da Axis.

Sobre a Axis Communications

A Axis possibilita um mundo mais inteligente e mais seguro, ao melhorar a segurança, a proteção, a eficiência operacional e a inteligência empresarial. Como uma empresa de tecnologia de rede e líder da indústria, a Axis oferece soluções em vigilância por vídeo, controle de acesso, intercomunicação e sistemas de áudio. Estas ofertas são aprimoradas por aplicativos inteligentes de análise e apoiadas por treinamentos de alta qualidade. A Axis possui cerca de 5.000 colaboradores dedicados em mais de 50 países e colabora com parceiros de tecnologia e integração de sistemas em todo o mundo para fornecer soluções aos clientes. A Axis foi fundada em 1984 e a sede fica em Lund, Suécia.

