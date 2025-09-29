Estudo mostra relação entre alimentação e produtividade

A rotina alimentar de profissionais tem influência direta sobre o desempenho cognitivo e a produtividade ao longo do expediente. Estudos recentes mostram que refeições equilibradas, especialmente durante o almoço, são decisivas para manter a concentração, evitar a fadiga e sustentar níveis consistentes de energia.

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), trabalhadores mal alimentados podem apresentar até 20% de queda no desempenho. “Em empresas onde as atividades exigem atenção constante, agilidade mental e capacidade de tomada de decisão, o impacto de uma alimentação deficiente se torna ainda mais evidente”, afirma a nutricionista Marlene Alves, da Saboremio Refeições Corporativas.

Pesquisadores da Universidade de Warwick analisaram dados de cerca de 80 mil pessoas no Reino Unido e identificaram que o bem-estar psicológico e a saúde mental aumentam conforme se consomem mais porções diárias de frutas e vegetais — atingindo o ápice em torno de sete porções por dia. O estudo constatou que esse efeito persiste mesmo após ajustes estatísticos por fatores socioeconômicos.

Já o Estudo Australiano de Diabetes, Obesidade e Estilo de Vida (AusDiab) do Baker Heart and Diabetes Institute, realizado com mais de 8.600 australianos com idades entre 25 e 91 anos, examinou a ligação entre a ingestão de frutas e vegetais e os níveis de estresse. E descobriu que as pessoas que comiam pelo menos 470 gramas de frutas e vegetais diariamente tinham níveis de estresse 10% mais baixos do que aqueles que consumiam menos de 230 gramas.

Almoço equilibrado ajuda a manter a produtividade no turno da tarde

A nutricionista Marlene Alves cita que para profissionais de diferentes áreas e ambientes de trabalho, o almoço costuma ser a principal refeição do dia útil. Quando elaborado com carboidratos complexos (como arroz integral ou batata-doce), proteínas magras (como frango ou peixe), vegetais variados e frutas, o prato proporciona liberação gradual de energia, evitando picos glicêmicos e a sonolência pós-refeição, um dos fatores que mais comprometem o rendimento no período vespertino.

“Além disso, a inclusão de alimentos ricos em ferro, magnésio, ômega 3 e vitaminas do complexo B colabora para a oxigenação do cérebro e o equilíbrio do sistema nervoso, essenciais para tarefas que exigem atenção prolongada, como análises, redação de relatórios e reuniões estratégicas”, frisa a profissional.

Lanches intermediários e escolhas inteligentes no dia a dia corporativo

Em intervalos menores entre as refeições, a escolha de lanches saudáveis também faz diferença no desempenho. Castanhas, frutas frescas, iogurtes naturais, ovos cozidos e cereais integrais devem ser priorizados. Esses alimentos ajudam a manter o metabolismo ativo e os níveis de glicose constantes, prevenindo quedas de energia e dificuldades de concentração.

Opções saudáveis dentro e fora de casa contribuem para o desempenho

“Seja por meio de marmitas levadas de casa ou de refeições oferecidas por restaurantes corporativos que seguem práticas nutricionais equilibradas, a qualidade da alimentação é um fator central para o bom desempenho no ambiente de trabalho”, menciona Marlene Alves. O Guia Alimentar para a População Brasileira, elaborado pelo Ministério da Saúde, recomenda a preferência por alimentos frescos, minimamente processados e variados, mesmo quando consumidos fora do lar.

“Empresas que adotam esse padrão, com cardápios diversificados, foco em ingredientes naturais e preparo equilibrado, podem atender a essa crescente demanda dos profissionais que buscam manter a saúde e a produtividade sem abrir mão da praticidade”, destaca a nutricionista.

Saúde, produtividade e bem-estar caminham juntos

Para a nutricionista Marlene Alves, o impacto da alimentação vai além da produtividade. Uma dieta balanceada no ambiente de trabalho também está associada à redução do estresse, melhora do humor e prevenção de doenças crônicas. Em escritórios, onde a rotina frequentemente envolve longas horas diante de telas e demandas intelectuais intensas, investir em bons hábitos alimentares é uma medida estratégica para o desempenho sustentável das equipes.