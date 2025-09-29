Steel Frame acelera obras e reduz custos na construção civil

A Barbieri, indústria especializada na fabricação de perfis de aço galvanizado para drywall e Light Steel Framing, aposta na evolução do sistema Steel Frame como solução inteligente para a construção civil. O modelo adota processos construtivos que reduzem o tempo de execução e asseguram desempenho térmico, acústico e estrutural conforme as normas técnicas. Para que todos esses benefícios sejam alcançados, no entanto, alguns cuidados devem ser observados desde a etapa inicial do projeto.

Com base nas melhores práticas do setor, André Rossi, gerente de desenvolvimento e novos negócios da Barbieri do Brasil, reúne cinco dicas essenciais para tornar qualquer obra em Steel Frame mais eficiente. De acordo com o especialista, “essas dicas são determinantes para que o Steel Frame alcance todo o seu potencial como alternativa inovadora e competitiva no mercado da construção civil”, diz.

Utilizar materiais de qualidade

A durabilidade e a segurança do sistema estão diretamente ligadas à qualidade dos materiais. Perfis galvanizados certificados, placas e isoladores de marcas reconhecidas garantem resistência à umidade, ao fogo e ao tempo. Além disso, a rastreabilidade e os certificados técnicos são indispensáveis para evitar improvisações e assegurar padrões de excelência.

Adotar o design adequado para estruturas em aço

Projetar em Steel Frame exige planejamento específico desde o início. A modulação de painéis, cálculo de apoios e incorporação de soluções construtivas próprias do sistema otimizam recursos, reduzem desperdícios e asseguram melhor desempenho da obra.

Planejar a montagem dos painéis na fábrica

Uma das grandes vantagens do sistema é a possibilidade de pré-fabricação em ambiente controlado. Esse processo garante cortes precisos, reforços estruturais adequados e controle de qualidade superior, resultando em menos erros no canteiro de obras e maior agilidade na montagem.

Realizar os cálculos estruturais completos

O cálculo estrutural é etapa obrigatória para evitar custos adicionais e assegurar eficiência. Ele deve considerar cargas permanentes e variáveis, esforços em cada perfil e tipos de fixações adequadas, sempre com acompanhamento de profissionais especializados.

Trabalhar com equipes qualificadas

A experiência da equipe faz toda a diferença. Profissionais capacitados em Steel Frame garantem melhor execução dos detalhes construtivos, reduzem prazos e otimizam recursos, entregando um resultado final superior em conforto, estética e eficiência.

Sobre a Barbieri do Brasil

A Barbieri do Brasil foi fundada em 2011 como uma empresa 100% brasileira, aproveitando a expertise da Barbieri Argentina, uma empresa familiar estabelecida em 1953, focada na fabricação de produtos para o mercado de construção a seco. Dedicada à produção de perfis de aço galvanizado para drywall e perfis estruturais para sistemas de light steel framing, a Barbieri do Brasil combina tecnologia internacional com um rigoroso padrão de qualidade. Com uma ampla distribuição em todo o território nacional, a empresa também atua como um hub exportador para Bolívia, Paraguai, Uruguai e América Central.

