Acelen Summit evidencia avanços estratégicos da macaúba

A Acelen Renováveis, empresa de energia do Mubadala Capital, apresentou avanços consistentes no desenvolvimento de biocombustíveis sustentáveis e competitivos. Durante o Acelen Summit, especialistas, pesquisadores e investidores conheceram os resultados das pesquisas, os progressos na cadeia produtiva e a evolução do ecossistema de inovação em torno da macaúba. Foram mais de 300 pessoas, presenciais ou online, acompanhando as discussões e resultados dos painéis.

O evento mostrou como a Acelen Renováveis estruturou um ecossistema de pesquisa, reunindo universidades internacionais como UC Davis, Cornell e NYU, e brasileiras como USP, UNICAMP e Universidade Federal de Viçosa, e demonstrou que o projeto já percorreu etapas estratégicas importantes, com soluções viáveis. Foram apresentadas pesquisas sobre a potencialidade da macaúba, melhorias produtivas e genéticas, além de protocolos de manejo elaborados para garantir a produtividade dos frutos.

“A Acelen Renováveis encerrou o evento confiante com os resultados apresentados, e isso foi confirmado pelo feedback que recebi dos nossos convidados. A maioria se surpreendeu e não imaginava que havia tanta pesquisa sólida e avanços em relação à macaúba. Essa constatação só reforça que nosso projeto já percorreu um longo caminho e está na rota certa, consolidando nossa potente planta brasileira como uma matéria-prima de alto valor”, afirmou Victor Barra, Diretor de Agronegócios da Acelen Renováveis.

A apresentação dos progressos durante o Summit evidenciou a importância da integração entre pesquisa científica, inovação tecnológica e desenvolvimento da cadeia produtiva para o futuro dos biocombustíveis.

A realização da segunda edição do Acelen Summit teve como objetivo apresentar os avanços da Acelen Renováveis em biocombustíveis e o papel do Brasil na transição energética.

Sobre a Acelen Renováveis

A Acelen Renováveis é uma empresa de energia renovável da Mubadala Capital, uma companhia global de gestão de ativos com sede em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, criada para participar ativamente na transição energética global. Mais informações em acelenrenovaveis.com