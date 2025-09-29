Ant Internacional se torna parceira inaugural na China

A Ant Internacional é nomeada uma Instituição Estrangeira Parceira (FIP) inaugural do Gateway de Pagamento de Interconexão Transfronteiriça (CPG) da China, sob a orientação do People's Bank of China e da Payment and Clearing Association of China (PCAC).

A Alipay+, serviço de pagamento transfronteiriço e de digitalização da Ant Internacional, irá alavancar essa nova configuração de conexão direta para acelerar o crescimento de seu ecossistema de parceiros e expandir a cobertura global. A iniciativa possibilita que consumidores internacionais utilizem o serviço em viagens à China e que parceiros estrangeiros tenham acesso à rede de 80 milhões de comerciantes do país.

A FIP com a maior cobertura fintech no novo esquema CPG, passou a permitir que sete das principais bandeiras internacionais e usuários de 12 países e regiões realizem transações de “scan-and-pay” na China continental. Além disso, a Alipay+ também tem várias parcerias de tecnologia com mais de vinte e-wallets e redes de pagamento na Europa e no Sudeste Asiático.

O serviço construiu parcerias com esquemas de pagamento móvel apoiados por governos em mercados emergentes, em linha com iniciativas nacionais de digitalização. Seis esquemas nacionais de QR estão desenvolvendo presença internacional ativa via Alipay+, incluindo SGQR (Singapura), PayNet DuitNow (Malásia), ZeroPay (Coreia do Sul), KHQR (Camboja), NepalPay QR (Nepal) e LankaPay (Sri Lanka). As colaborações têm como foco ampliar a acessibilidade a pagamentos digitais e a inclusão financeira nessas regiões.

Também reúne 36 carteiras digitais e seis esquemas nacionais de pagamento por QR em diversos países, conectando mais de 100 milhões de comerciantes e 1,7 bilhão de contas de consumidores. A Ásia-Pacífico concentra a maior parte dessas iniciativas, com avanços relevantes na integração de pagamentos digitais transfronteiriços.

Na região, o volume de transações por e-wallets alcançou US$ 9,8 trilhões, o que representa quase dois terços do total global, além de registrar a maior taxa de penetração desse tipo de pagamento no mundo.