Livros resistem à era digital e fortalecem o desenvolvimento

Com a popularização de vídeos curtos, plataformas de microlearning e inteligência artificial generativa, há uma tendência crescente de priorizar informações rápidas, de fácil digestão e com foco em recompensas imediatas. Essa mudança de comportamento é apontada no estudo State of the Consumer 2025: When disruption becomes permanent, que destaca a consolidação de hábitos digitais voltados à conveniência e à gratificação instantânea, principalmente no período pós-pandemia. No entanto, a leitura de livros segue como uma das formas mais completas de aquisição de conhecimento, sendo considerada um pilar fundamental do desenvolvimento humano e profissional.

A resenha crítica sobre o livro Faça-os ler!, do autor Michel Desmurget, intitulada Menos Face, mais Books - a importância da leitura para a saúde mental dos adolescentes, ressalta a relevância da leitura para o desenvolvimento do pensamento crítico, empatia e concentração. Além disso, na obra são mencionados estudos, os quais apontam que alguns neurônios específicos são ativados a partir de palavras que geram gatilhos no cérebro, até mesmo no campo sensorial. Essas são algumas competências essenciais em ambientes de trabalho cada vez mais complexos e colaborativos.

“Vivemos como se estivéssemos em uma competição de Fórmula 1, sempre em alta velocidade. Ler é mais do que apenas adquirir conhecimento; a partir desse hábito, é possível viabilizar que novas ideias encontrem espaço dentro de você. O conhecimento verdadeiro não vem do volume, mas da qualidade daquilo que você absorve”, destaca André Kaercher, treinador comportamental e fundador da Editora Kaercher.

Com base em sua experiência à frente de treinamentos e mentorias, Kaercher afirma que, ao longo da última década, percebeu uma lacuna crescente entre informação e sabedoria aplicada. Foi essa constatação que o motivou a fundar a Editora Kaercher, com o objetivo de oferecer livros que transformassem leitores em agentes de mudança, especialmente nas áreas de liderança, autoconhecimento, inteligência emocional e comportamento humano.

“Nos treinamentos, percebo que muitas pessoas carregam conteúdo, mas não sabem aplicar. Ler um livro bem estruturado, com linguagem acessível e base prática, é como ter um mentor acompanhando cada etapa da sua evolução”, comenta.

O Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, projeta que até 39% das competências atuais se tornarão obsoletas até 2030, mesmo com a desaceleração na taxa de substituição em relação a 2023. Entre as habilidades prioritárias estão: pensamento analítico, resiliência, criatividade, liderança, autoaprendizagem e inteligência emocional.

A partir dessa lacuna crescente entre conhecimento superficial e aplicação profunda, o treinador comportamental André Kaercher reforça: “Mesmo em um mundo acelerado, o livro é um instrumento de pausa e profundidade. Ele exige presença, reflexão, escuta”, afirma o fundador da Editora Kaercher.

A editora publica obras como A Chave do Sucesso, Eu Sou a Mudança e Como Acessar o Seu Poder, que combinam técnicas de coaching, PNL e líderes comportamentais com textos diretos e foco em aplicação prática.

Relatórios como o do WEF destacam que as competências humanas continuarão fundamentais em um mercado cada vez mais tecnológico. Empresas que investem no desenvolvimento de soft skills obtêm melhores resultados em inovação e engajamento, indicadores que têm conexão direta com os efeitos duradouros da leitura reflexiva.

Para Kaercher, a leitura não é apenas conhecimento: é um convite para “agir, refletir, reavaliar escolhas e crescer”.