Dia Nacional de Adotar um Animal será comemorado em 4 de outubro

Esta iniciativa presta uma homenagem a São Francisco de Assis, um exemplo de protetor dos animais, que nesta data tem seus princípios e valores ressaltados

DINO
DINO
Repórter
29/09/2025 14:30

crédito: DINO

Muitos animais domésticos são abandonados pelos seus tutores, e os motivos para essa atitude são os mais diversos possíveis. O objetivo primordial do Dia Nacional de Adotar um Animal é incentivar a conscientização das pessoas a respeito dos direitos dos animais, mostrar que o abandono, a reprodução descontrolada e a falta de informação contribuem para gerar esta situação indesejada, que vai além do bem-estar animal e impacta também a saúde pública.

A data, comemorada anualmente no dia 4 de outubro, é uma oportunidade para combater o preconceito ainda existente contra animais que não possuem pedigree.

“Adotar um animal é um ato de responsabilidade social. Ajuda a reduzir o número de animais nas ruas e nos abrigos e valoriza a vida”, salienta Vininha F. Carvalho, editora da Revista Ecotour News, que no ano 2000 lançou esta campanha, criando o conceito de utilizar a denominação Dia Nacional para realizar o engajamento para muitas outras campanhas educativas.

Ao adotar um animal, é importante estar consciente das responsabilidades envolvidas: alimentação, vacinação, consultas regulares, tempo para brincadeiras, além de um local adequado para abrigá-lo.

Um animal com alto grau de bem-estar, segundo a Comissão de Ética, Bioética e Bem-estar Animal do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), é considerado aquele que tem boa saúde e que pode expressar o seu comportamento natural.

Para o bem-estar, o animal deve, de acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), ser livre de fome e sede; livre de desconforto; livre de dor; livre de lesões e doenças; livre para expressar seu comportamento natural; livre de medo e estresse.

“Comemorado pelo 25º ano consecutivo, o Dia Nacional de Adotar um Animal, já conseguiu, por meio de iniciativas individuais e do apoio de entidades sérias, um resultado surpreendente. Ocorreram muitas adoções e aproximação de muitas pessoas à causa dos animais”, finaliza Vininha F. Carvalho.



Website: https://www.revistaecotour.news

