Recargas no Banco24Horas já passam de R$ 1,53 milhão em 2025
Entre janeiro e agosto de 2025, foram registradas 58,3 mil operações no serviço de recargas de celular e TV pré-pagos nos caixas eletrônicos da rede de autoatendimento
O Banco24Horas, um produto do grupo Tecban, registrou 58.343 recargas entre janeiro e agosto de 2025, movimentando R$ 1.532.041,00 no período. O ticket médio foi de R$ 26,26, com transações realizadas nos caixas eletrônicos convencionais da rede e no Atmo, o Banco24Horas compacto. A jornada de cada recarga é concluída em aproximadamente um minuto.
Nos primeiros oito meses do ano, o serviço ofereceu recargas de celular e TV pré-pagas. As principais operadoras habilitadas para essas movimentações são Claro, TIM, Vivo, Correios, Sercomtel e Algar. Durante o processo não há coleta de dados pessoais dos clientes para este tipo de operação.
Perfil de uso
O serviço de recargas está disponível em todas as regiões do país, em locais com alto fluxo de pessoas. Com base na geolocalização dos caixas eletrônicos do Banco24Horas, o público atendido é predominantemente das classes C, D e E.
“Queremos tornar a recarga do dia a dia rápida, acessível e segura para quem está em movimento. Em cerca de um minuto, o cliente conclui a operação e sai com o comprovante em mãos”, afirma Rodrigo Maranini, Gerente de Produtos e Canais de Distribuição da Tecban.
Experiência simplificada
A jornada de recarga foi desenhada com o mínimo de etapas e captura de informações para concluir a operação com segurança. O processo está disponível nos mais de 24 mil Banco24Horas de todo o Brasil.
Passo a passo para o cliente recarregar no caixa eletrônico:
- Na tela inicial do Banco24Horas, tocar em “Recarga, vale-presente, IPVA, multa e outros”
- Selecionar “Recarga de celular”
- Inserir o cartão de débito
- Escolher a operadora
- Digitar o número de telefone
- Selecionar o valor da recarga
- Confirmar os dados
- Digitar a senha
- Retirar o comprovante
Recarregar no Atmo – Banco24Horas compacto:
- Tocar em “Mais serviços”
- Selecionar “Recargas” e depois “Recarga de celular”
- Escolher a operadora
- Digitar o número de telefone
- Selecionar o valor
- Confirmar os dados
- Digitar a senha
- Retirar o comprovante
