Encontro de gestão empresarial discute inteligência artificial para líderes

Alphaville, um dos maiores polos empresariais do país, será palco de um encontro voltado à gestão de negócios, nos dias 3 e 4 de outubro. O Summit Gestão em Negócios reunirá executivos, consultores e especialistas para discutir práticas de liderança, estratégias de crescimento e os impactos da Inteligência Artificial no ambiente corporativo.

O relatório do PwC’s 28th Annual Global CEO Survey indica que cerca de 49% dos CEOs esperam que a GenAI aumente a rentabilidade de suas empresas nos próximos 12 meses. O evento pretende analisar de que forma essa realidade pode ser incorporada às empresas brasileiras, especialmente em um momento de expansão digital.

Entre os nomes confirmados estão Lásaro do Carmo Jr., executivo que atuou no setor de varejo de cosméticos e acompanhou a transição do mercado para a era digital, e Eike Batista, empresário que participou de grandes projetos nos setores de energia e logística. Também participam Paulo Vitor Porto, especialista em estratégia empresarial, Raduán Melo, consultor em estruturação comercial e organizacional, e Matheus Prado, pesquisador em Inteligência Artificial.

Para Lásaro do Carmo Jr., a adoção da IA pode representar um avanço estratégico. “A Inteligência Artificial já é realidade e negá-la significa perder competitividade. O desafio está em compreender como ela amplia resultados e pode ser aplicada de forma ética e sustentável”, destacou.

Segundo Paulo Vitor Porto, a atualização constante em práticas de gestão é um dos fatores que diferencia empresas bem-sucedidas. “É fundamental que líderes estejam preparados para lidar com métricas financeiras, cultura organizacional e novas tecnologias. Eventos como este funcionam como um espaço de troca de experiências e de construção de soluções coletivas”, afirmou.

A programação prevê módulos sobre expansão de negócios, liderança de equipes, estratégias comerciais, gestão financeira e mentalidade empreendedora. Um dos destaques será o chamado “Momento Power”, dinâmica na qual participantes apresentam desafios concretos de suas empresas e recebem orientações diretas de especialistas convidados.

O Summit Gestão em Negócios – Edição São Paulo acontece no Coliseu Convenções, em Alphaville. A expectativa é reunir líderes de diferentes setores para dois dias de imersão em gestão estratégica.