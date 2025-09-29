Fenasan 2025 terá debate sobre Economia circular e lucro no saneamento

As mudanças climáticas e as limitações econômicas impuseram um grande desafio: reduzir impactos e gerar lucro de forma eficiente e inteligente. A economia circular é uma solução para reduzir significativamente as emissões de gases e promover o aproveitamento de resíduos. Este é o assunto da mesa-redonda “Economia circular orientada a resultados: perspectivas de negócio e lucro através da inovação com redução de perdas produtivas e aproveitamento máximo de resíduos”, que integra a programação do 36º Encontro Técnico da AESabesp/Fenasan 2025.

O engenheiro sanitarista da Sabesp, Hilton Alexandre de Oliveira, coordenador desta mesa-redonda, que ocorrerá no dia 22 (quarta-feira), das 11h às 12h30 - Sala Cantareira 5, ressalta que o tema das mudanças climáticas já está presente no evento: “Na Fenasan de 2024, tive o prazer de trazer para nosso evento uma contundente palestra de abertura sobre os pontos de não retorno climático — marcos em que os limites naturais e tecnológicos de recuperação são ultrapassados, exigindo que humanos e animais se adaptem a uma nova realidade".

O especialista ressalta que fenômenos como o derretimento das calotas polares e a expansão de desertos não são mais previsões distantes: “Já estão batendo à nossa porta. E, diante desse cenário, não podemos simplesmente abdicar das conquistas que a humanidade levou milênios para alcançar. A única saída viável é adaptar nossas tecnologias para garantir que a vida na Terra continue sustentável para nossos filhos e netos", explica.

“O tema desta mesa aborda uma nova fase da economia circular, com foco especial nos resíduos gerados pelo setor de saneamento. Trata-se de uma abordagem que vai além da consciência ambiental: ela busca gerar lucro e tornar-se economicamente viável sem depender exclusivamente de políticas públicas”, frisa o engenheiro.

Participam também do debate a vice-presidente da Attend Ambiental, Sonia Regina Rodrigues; o diretor-geral da Associação Latino Americana de Dessalinização e Reúso de Água, Luiz Fernando Bezerra (LAGUAZ); e a sócio-administradora da Switchon, Cymara Regina Oshiro.



A dificuldade para o setor é grande: “Reconhecemos os desafios dessa proposta — e os custos mais elevados das práticas de reúso e reciclagem em comparação à simples extração de matéria-prima da natureza. No entanto, diante da crescente demanda por soluções eficazes para a destinação de resíduos, abre-se espaço para que boas ideias de aproveitamento sejam compartilhadas e transformadas em iniciativas de negócio. É uma oportunidade de transformar desafios ambientais em valor econômico", conclui Hilton Alexandre de Oliveira.

Como parte do Encontro Técnico, será realizada a segunda edição do Encontro das Universidades, nos dias 22 e 23 de outubro, abordando tecnologias de ponta com pesquisa aplicada. Entre os convidados internacionais, estão confirmados os professores Francis L. de los Reyes III (North Carolina State University, EUA); Jackeline Martínez (University of Applied Science of Trier, Alemanha); Rui Cunha Marques (Universidade Lusófona, Portugal) e Lylian Coelho (Suez, França).

Serviço:

36º Encontro Técnico AESabesp – Fenasan 2025 – “Saneamento e Inovação: pilares para um futuro resiliente e sustentável”

Mesa-redonda 8: “Economia circular orientada a resultados: perspectivas de negócio e lucro através da inovação com redução de perdas produtivas e aproveitamento máximo de resíduos”

Quando: 22 de outubro (quarta-feira), das 11h – 12h30 – Sala Cantareira 5

Onde: Pavilhões Verde e Vermelho – Expo Center Norte – São Paulo – SP

Mais informações, credenciamento e inscrições: fenasan.com.br

Visitação à feira é gratuita