Gestão de concessão por meio da URAE será debatida no Encontro Técnico AESabesp

A mesa-redonda “Os desafios da gestão de concessão por meio da URAE” abordará a gestão de contratos de concessão da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) em municípios operados, com suas novas regras e formatações e o compartilhamento destas decisões dentro da Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário (URAE). O debate faz parte da programação do 36º Encontro Técnico da AESabesp/Fenasan 2025, que acontecerá de 21 a 23 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo-SP.

O conselheiro e coordenador de contratos da AESabesp, Paulo Levy, organizador do debate, que ocorrerá no dia 23 (quinta-feira), das 11h às 12h30 – Sala Cantareira 2, explica como é feita a gestão do contrato de concessão por meio da URAE: “Atualmente são realizadas reuniões periódicas com os municípios atendidos, a Sabesp, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo de São Paulo (acionista da Sabesp) e a Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo). Ali eles manifestam as suas demandas e situações, fazem os seus pleitos para com a Sabesp ou para com o governo. O objetivo desta mesa-redonda é mostrar o papel e o trabalho dessas três figuras que fazem a gestão”.

Para isso, vão participar da discussão: Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo de São Paulo (Semil); Samanta Souza, diretora de Relações Institucionais da Sabesp; e Luiz Antonio de Oliveira Junior, superintendente de fiscalização da Arsesp.

Serão discutidos o acompanhamento das obras do Anexo 2, as metas contratuais até 2029, o monitoramento dos investimentos, o atendimento às demandas específicas dos municípios, as fiscalizações da Arsesp e, de forma geral, toda a gestão contratual das concessões entre os municípios e a Sabesp. “Creio que este debate trará um grande aprendizado sobre a gestão do contrato e isso acaba impactando, gerando melhorias. Uma boa gestão, um bom trabalho da Sabesp, gera melhoria para o meio ambiente, gera universalização e gera melhoria de qualidade de vida também para as pessoas", conclui Paulo Levy.

Como parte do Encontro Técnico, será realizada a segunda edição do Encontro das Universidades, nos dias 22 e 23 de outubro, abordando tecnologias de ponta com pesquisa aplicada. Entre os convidados internacionais, estão confirmados os professores Francis L. de los Reyes III (North Carolina State University, EUA); Jackeline Martínez (University of Applied Science of Trier, Alemanha); Rui Cunha Marques (Universidade Lusófona, Portugal) e Lylian Coelho (Suez, França).

Serviço:

36º Encontro Técnico AESabesp – Fenasan 2025 – “Saneamento e Inovação: pilares para um futuro resiliente e sustentável”

Mesa-redonda 9: “Os desafios da gestão de concessão por meio da URAE”

Quando: 23 de outubro (quinta-feira), das 11h – 12h30 – Sala Cantareira 2

Onde: Pavilhões Verde e Vermelho – Expo Center Norte – São Paulo – SP

Para mais informações, inscrições e credenciamento gratuito para visitar a Fenasan, basta acessar www.fenasan.com.br