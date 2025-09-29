Encontro do transporte de passageiros será em Curitiba

O encontro nacional do setor de transporte de passageiros vai antecipar as tendências deste segmento no Brasil. O evento terá as presenças do economista Gustavo Franco e do consultor Arthur Igreja como palestrantes. Realizado em Curitiba, o encontro reunirá empresários e executivos do setor no próximo dia primeiro de outubro.

Gustavo Franco integrou a equipe responsável pelo "Plano Real", é professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e sócio da Rio Bravo Investimentos. E Arthur Igreja é autor do livro "Conveniência é o nome do negócio", pós-graduado em Negócios Internacionais pela americana Georgetown University, com mestrado executivo em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As palestras abordarão temas relacionados ao futuro do setor, incluindo análises do cenário econômico nacional, esclarecimento de dúvidas e orientações estratégicas para empresários. A programação também vai tratar dos principais pontos de defesa dos interesses da categoria. O presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados do Paraná e Santa Catarina (Fepasc) e organizador do encontro, Felipe Busnardo Gulin, diz que o evento é reconhecido como estratégico pelo setor de transporte de passageiros por debater o cenário econômico e trazer inovações da área, incluindo a transformação digital, oportunidades de "networking" e parcerias estratégicas.

Além das palestras, o encontro vai apresentar soluções inovadoras e debates sobre a política macroeconômica, transformação digital, sustentabilidade, regulamentação, combate à clandestinidade e à concorrência desleal. Outros temas em pauta serão a eficiência e inovação. São esperados dirigentes e executivos de empresas operadoras, fornecedores, instituições financeiras, especialistas, advogados e representantes do poder público.

A programação também vai trazer temas como mobilidade, proteção ambiental e o papel do Estado neste setor. O Encontro Nacional Tendências é promovido pela Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Paraná e Santa Catarina (Fepasc), com apoio da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Mercedes Benz Caminhões e Ônibus, Escritório Justen Pereira & Talamine - Advogados, ARCA Mobility as a Service, Grupo Incavel, Viação Garcia, Expresso Princesa dos Campos e Auto Viação Catarinense.

Local histórico em Curitiba

O encontro será realizado no Castelo do Batel, localizado em região central de Curitiba. Construído entre 1924 e 1928 pelo cafeicultor Luiz Guimarães, este castelo foi inspirado nas construções do Vale do Loire, na França. Depois, tornou-se a residência oficial do governador Moysés Lupyon em 1947. Em 1975, foi protegido como patrimônio cultural do Paraná.